Глава Саратовской области попросил Путина поддержать строительство психбольницы

Tекст: Дарья Григоренко

По словам главы региона, уровень износа помещений нынешней больницы достигает 70-82%, что не позволяет обеспечить современные стандарты медицинской помощи, передает РИА «Новости».

В учреждении, построенном более века назад и являющемся объектом культурного наследия, сейчас располагаются 20 корпусов, в которых находится 1 тыс. коек. За прошлый год медицинскую помощь здесь получили более 8 тыс. человек. При этом на одного пациента приходится чуть более трех квадратных метров, что вдвое ниже норматива.

Бусаргин отметил, что в таких условиях невозможно создать полноценные параклинические службы, а также соблюдать санитарные требования. «Поэтому я хотел обратиться за вашей поддержкой относительно строительства у нас нового учреждения по этому направлению», – заявил губернатор во время встречи с президентом.

На данный момент уже заказано проектирование новой больницы, завершить его планируется до конца 2024 года. Новый комплекс будет оснащен всем необходимым, включая туберкулезное и судебно-психиатрическое отделения. Бусаргин добавил, что региональные власти подготовят соответствующие заявки в Минздрав и рассчитывают на поддержку главы государства.

В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен провести встречу с руководителем Саратовской области Романом Бусаргиным.

Ранее российский лидер проводил встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.