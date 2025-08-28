Песков анонсировал встречу Путина с главой Саратовской области Бусаргиным

Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.
Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.
«Примета момента. В последние дни в относительно массовом количестве стали вдруг поступать обращения самых разных иностранных журналистов с просьбой объяснить, что это за такие «первопричины (root causes) конфликта», о которых говорит Путин», – сообщил Лукьянов в Telegram.
Лукьянов отметил, что Путин говорит о первопричинах уже много лет, как минимум два года – именно в такой формулировке, в целом об этом заявлялось еще до начала спецоперации. Однако, по словам политолога, ранее иностранных журналистов и экспертов этот вопрос почти не интересовал, либо воспринимался как второстепенный.
«И внезапно заинтересовались, а может в этом, действительно, есть смысл? Большой прогресс, так через пару месяцев возьмутся по-настоящему анализировать», – заявил Лукьянов.
Эксперт подчеркнул, что позиция России по украинскому конфликту на уровне заявлений президента не менялась более трех с половиной лет. Он добавил, что наблюдатели, в том числе западные, зачастую пытаются найти «динамику», чтобы «вычислять параметры компромисса». «А их нет. Это озадачивает», – заявил Лукьянов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин не раз подчеркивал, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что невозможно политико-дипломатическое урегулирование ситуации без устранения первопричин конфликта.
Путин ведет активную подготовку к визиту в Китай и участию в мероприятиях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что присутствие российского лидера на форуме во Владивостоке запланировано на 4-5 сентября, а пленарное заседание пройдет 5 сентября.
Песков особо отметил, что предстоящий визит Путина в Китай станет беспрецедентным и сейчас к нему идет активная подготовка. Также представитель Кремля добавил, что президент уделяет значительное внимание организации деловой программы на форуме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.
Путин провел совещание с членами правительства в Кремле
Владимир Путин провел совещание с членами российского правительства в Кремле, где участники обсудили текущие вопросы внутренней политики и экономики, сообщает РИА «Новости».
Встреча прошла в очном формате, как анонсировал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители кабмина представили доклады по ключевым направлениям работы, а также обменялись мнениями относительно приоритетных задач, стоящих перед страной.
Перед саммитом на Аляске Путин обсудил организационные вопросы предстоящей российско-американской встречи с членами руководства, министрами и администрацией президента.
Сальдо доложил Путину о запуске газопровода из Крыма на юг Херсонской области
О запуске новой ветки газопровода из Крыма в Херсонскую область сообщил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Он отметил, что ранее субъект получал газ по магистральному газопроводу со стороны Правобережья, но сейчас такая возможность отсутствует.
«Построен новый газопровод. Раньше снабжение Херсонской области, да и Крыма, шло со стороны Правобережья, там был магистральный газопровод. С учетом того, что мы оттуда сейчас газ не можем брать, сделали обратную ветку и со стороны Крыма, потратили уже 1,7 млрд, но уже, в общем-то, обеспечили южную часть Херсонской области газоснабжением. Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы», – сообщил Сальдо.
Работы по дальнейшей газификации продолжаются: в регионе проводят трубы и подключают жителей к новой линии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин назвал организацию энерго- и газоснабжения приоритетом для Херсонской области.
Путин обсудил с Пезешкианом итоги саммита на Аляске и иранскую ядерную программу
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы российский лидер рассказал о ключевых итогах прошедшей в Анкоридже встречи на высшем уровне с представителями США. В ответ Пезешкиан заявил, что Иран поддерживает дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах энергетики и транспорта. В разговоре отдельно отмечалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, а также развитие событий в регионе Южного Кавказа.
Путин и Пезешкиан выразили готовность усиливать взаимодействие России и Ирана в различных сферах. Президенты также договорились о личной встрече на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
Ранее посол Исламской республики в России Казем Джалали выразил надежду на скорые поставки российского газа в Иран через Азербайджан.
Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.
Путин поручил Росимуществу временно управлять акциями Fortum в Челябэнергоремонте
Президент России Владимир Путин своим указом поручил Росимуществу принять под временное управление 314 949 тыс. обыкновенных акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт», передает ТАСС. В документе отмечается, что данная мера связана с необходимостью защиты от действий недружественных стран.
Fortum являлся единственным владельцем акций предприятия, который, согласно указу, теперь временно отстранен от управления. Решение о передаче пакета акций объясняется введением специальных мер по обеспечению экономической безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям на сумму, превышающую 227 млрд рублей. Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на 600 млн евро.
Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.
Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.
«Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.
Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.
Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.
Портал госуслуг перешел к новому формату предоставления сервисов, ориентируясь на так называемые жизненные ситуации, сообщает ТАСС.
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко обратил внимание на широкий спектр услуг.
«Даже выезд на охоту и рыбалку?» – удивился Путин.
Вице-премьер добавил, что выезд на охоту и рыбалку входит в пятерку самых востребованных жизненных ситуаций на портале – за 2025 год этой возможностью уже воспользовались более 100 тыс. человек.
Путин также отметил, что участие в спортивных соревнованиях занимает третье место по популярности с 136 тыс. пользователей, а оформление документов для многодетных семей востребовано у 124 тыс. граждан.
Григоренко рассказал Путину о мерах по борьбе с мошенничеством, особенно с использованием цифровых решений на портале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко развитие IT-сервисов.
Пользователи портала госуслуг чаще всего выбирают электронные услуги для поступления в вуз, оформления выхода на пенсию и участия в спортивных мероприятиях.
Власти решили проверить сотовые номера граждан, которые привязаны к аккаунтам на «Госуслугах».
Второй помощник капитана ледокола «Арктика» Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодой внешностью и высоким званием, поделилась подробностями своего карьерного пути, передает РИА «Новости».
Она сообщила, что уже через два дня сдаст экзамен в Мурманске, после чего при успешной сдаче ее могут назначить старшим помощником капитана с разрешением Ростехнадзора на управление атомным объектом.
По словам Вдовиной, интерес к морской профессии у нее появился благодаря семье: дедушка был капитаном дальнего плавания, мама и брат также связали жизнь с флотом. Девушка отметила, что в начале карьеры столкнулась с трудностями из-за образования и пола, но решила получить высшее профильное образование и поступила в университет морского и речного флота имени С.О. Макарова.
Вдовина уточнила: «Вообще, не редкость, что сейчас молодые женщины занимают должности на флоте. Есть достаточно молодые старшие помощники атомного ледокольного флота – и 27, и 28 лет. И девушка у нас еще есть, которая уже в 28 лет стала старшим помощником. А удивился (Путин), потому что не знал, сколько мне лет. Я выгляжу младше своих лет. Генетика, наверное. Уже после встречи у меня спросили, почему президент подумал, что я школьница, хотя мне 31. Я все время шучу, что Арктика сохраняет молодость людей, люди там не стареют из-за низких температур».
Она также отметила, что женщин на атомном флоте становится больше не только среди обслуживающего персонала, но и среди инженеров, хотя в экипаже «Арктики» их всего пять из 54 человек. Сейчас Вдовина находится в отпуске, а ледокол отправится в новый рейс в декабре в район Обской губы, где экипаж встретит Новый год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 80-летию атомной отрасли России, стало известно о назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал». Президент России Владимир Путин заявил, что компания «Росатом» занимает лидирующие позиции в мировой атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько объектов.
Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них
Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.
Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.
Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».
Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.
Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.
Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин поддержал позицию Минфина о том, что сбалансированный бюджет может дать основания для смягчения денежно-кредитной политики, передает ТАСС.
На совещании с членами правительства глава государства отметил: «Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю». Этим он отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова.
Силуанов, выступая на совещании, заявил, что Министерство финансов тесно взаимодействует с Центральным банком при формировании бюджетной и денежно-кредитной политики на следующие три года.
Глава Минфина подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы, сформированный в соответствии с бюджетным правилом, станет основанием для возможного смягчения политики Банком России.
Путин также сообщил, что среди экспертов, в правительстве и Центробанке идет постоянная дискуссия по поводу ключевой ставки и положения дел в промышленности страны, пишет РИА «Новости». По словам президента, обсуждение этих вопросов крайне важно для оценки состояния реального сектора экономики.
Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной, а инфляция уже снижается.
Банк России рассматривает возможность понижения ключевой ставки в 2025 году при благоприятной экономической ситуации.
Путин: Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности
Президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам и гостям X Восточного экономического форума подчеркнул, что центр мировой экономической активности постепенно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, следует из сообщения в Telegram- канале Кремля.
«По мере того, как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – заявил Путин.
В послании глава государства отметил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами этого региона. Путин подчеркнул, что Москва намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой и равноправной системы международных отношений, которая основана на уважении законных интересов стран региона.
По мнению президента, дальнейшее развитие сотрудничества в таких международных объединениях, как ШОС и БРИКС, отвечает интересам всех сторон и способствует укреплению позиций региона в мировой экономике.
Ранее в Китае ведется подготовка двусторонних встреч президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
На саммит ШОС в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября пригласили лидеров более 20 государств и представителей 10 международных организаций.
Путин заявил о будущем самообеспечении Херсонской области всеми ресурсами
Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимиром Сальдо.
Сальдо сообщил о достижениях экономического развития региона, отметив, что в будущем область сможет обходиться без субсидий: «Сами себя будем кормить». Путин поддержал губернатора, сказав: «Уверен, так и будет, конечно».
Глава региона рассказал о функционировании свободной экономической зоны на территории области, но подчеркнул, что инвесторы пока с осторожностью относятся к региону. Путин согласился с тем, что ситуация с безопасностью пока недостаточно стабильна для притока инвестиций.
В Херсонской области подсчитали предварительный ущерб сельскому хозяйству от засухи, он превысил 600 млн рублей и признан региональной чрезвычайной ситуацией.
Между тем южные районы Херсонской области уже начали получать газ благодаря новому трубопроводу из Крыма, а работа по подключению продолжается.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь при строительстве правительственного квартала на Арабатской стрелке, передает ТАСС.
По его словам, завершено создание объектов для исполнительных органов в Геническом, где были размещены сотрудники, эвакуированные с правого берега.
В ходе встречи Сальдо сказал: «Учитывая то, что мы практически весь персонал эвакуировали с правого берега. Вам огромное спасибо, в Геническе на Арбатской стрелке создали уже объекты для исполнительных органов, мы его называем правительственный квартал, работы закончены, люди обеспечены рабочими местами, более 600 человек. Хорошие рабочие места».
Он подчеркнул, что новый квартал обеспечил трудоустройство более 600 человек, а созданные условия получили высокую оценку сотрудников. Квартал был построен для эффективной работы исполнительной власти в новых условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы с урожайностью в Херсонской области после аномальной жары и засухи, подчеркнув важность мелиорации.
Путин указал на пик нагрузки энергосистемы из-за жаркого лета
Владимир Путин отметил, что лето выдалось для страны необычно жарким, что привело к повышенным нагрузкам на энергосистему, передает РИА «Новости». Об этом глава государства заявил на совещании с членами кабмина.
Президент обратился к министру энергетики Сергею Цивилеву с вопросом о текущем состоянии сетевого хозяйства. При этом глава государства подчеркнул важность обеспечения стабильной работы энергетического комплекса в условиях аномальной жары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики России заявил, что энергосистема страны выдержала летние нагрузки без сбоев, несмотря на рост потребления на Юге и Востоке страны.
При этом южные районы Херсонской области начали получать газ по новому трубопроводу из Крыма, подключение продолжается.
Синоптики ожидают, что осень 2025 года во многих российских мегаполисах будет теплее обычного, а ноябрь в Москве может стать самым теплым за последнее десятилетие.