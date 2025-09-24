Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Минфин направил более 160 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья
На финансирование ликвидации аварийного жилья в России в период с 2026 по 2028 год планируется направить более 160 млрд рублей, говорится в сообщении Министерства финансов.
В проекте федерального бюджета на 2026–2028 годы планируется направить более 160 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов. Дополнительно на модернизацию коммунальной инфраструктуры заложено 182,3 млрд рублей.
Кроме того, продолжится финансирование программ формирования современной городской среды и программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти инициативы за три года планируется выделить свыше 105 млрд и более 180 млрд рублей соответственно.
Напомним, в начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность постоянного мониторинга строительной отрасли для достижения целей национальных проектов.
В среду Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.