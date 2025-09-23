Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.9 комментариев
Конгломерат Reliance Industries с 2022 года закупил у России нефть на сумму около 33 млрд долларов, что составляет примерно 8% российского экспорта.
Как сообщает The Washington Post, компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Амбани, приобрела у России нефти на сумму порядка 33 млрд долларов с 2022 года. Это составило примерно 8% всех продаж сырой нефти из России в указанный период, отмечает издание со ссылкой на данные властей, передает РИА «Новости».
В настоящее время Амбани оказался в центре дипломатического конфликта. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Индия прекратила закупки российской нефти, а также требует от правительства страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и союзников по НАТО за продолжение закупок энергоносителей из России.
Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США.
Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.