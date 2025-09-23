Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
Павлова установила мировой рекорд и выиграла золото ЧМ по параплаванию
Российская спортсменка Мария Павлова заняла первое место на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию на дистанции 100 метров брассом, установив мировой рекорд.
Чемпионат мира по параплаванию проходит в Сингапуре, сообщает ТАСС.
Мария Павлова выиграла золото в классе SB7 на дистанции сто метров брассом с результатом 1 минута 24,51 секунды. Она побила собственный мировой рекорд, установленный ранее на Паралимпиаде в Париже, улучшив его почти на две секунды.
Павлова соревновалась среди спортсменов с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич. Спортсменке 26 лет, она является двукратной победительницей Паралимпийских игр и чемпионкой Европы. В 2019 году Павлова получила бронзу чемпионата мира.
Соревнования в Сингапуре завершатся 27 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин вручил государственные награды российским победителям Паралимпиады в Париже. Лукьяненко установила мировой рекорд в плавании вольным стилем на этих соревнованиях. Павлова показала мировой рекорд в плавании и стала победительницей Паралимпиады.