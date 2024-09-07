Россиянка Лукьяненко установила мировой рекорд в плавании вольным стилем на Паралимпиаде

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукьяненко смогла преодолеть дистанцию за 1 минуту и 04,88 секунды, это мировой рекорд. передает ТАСС.

Ее результат побил предыдущий рекорд представительницы Нидерланд Лизетты Брюинсмы, установленный в 2018 году – 1.05,14.

Эти соревнования проходили среди спортсменов с нарушением зрения.

Лукьяненко взяла третье золото на Паралимпиаде в Париже, до этого она выиграла на дистанции 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием.

До этого российский пловец Роман Жданов победил в ходе Паралимпийских игр на дистанции 50 метров на спине.