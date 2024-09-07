Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Россиянка Лукьяненко установила мировой рекорд в плавании вольным стилем на Паралимпиаде
Пловчиха из России Дарья Лукьяненко в ходе Паралимпийских игр во Франции пришла первой на дистанции 100 метров вольным стилем, ей также удалось поставить мировой рекорд.
Лукьяненко смогла преодолеть дистанцию за 1 минуту и 04,88 секунды, это мировой рекорд. передает ТАСС.
Ее результат побил предыдущий рекорд представительницы Нидерланд Лизетты Брюинсмы, установленный в 2018 году – 1.05,14.
Эти соревнования проходили среди спортсменов с нарушением зрения.
Лукьяненко взяла третье золото на Паралимпиаде в Париже, до этого она выиграла на дистанции 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием.
До этого российский пловец Роман Жданов победил в ходе Паралимпийских игр на дистанции 50 метров на спине.