Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.20 комментариев
Россиянка Павлова установила мировой рекорд в плавании и выиграла Паралимпиаду
Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в плавании на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Она установила мировой рекорд в финальном заплыве. Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту 26,09 секунды, превзойдя собственный предыдущий рекорд (1 минута 26,86), который установила 8 июня 2024 года, передает ТАСС.
Серебряную медаль получила британка Йона Ванниврит, а бронзу завоевала канадка Тесс Раутлифф.
Ранее президент Владимир Путин поздравил легкоатлетов Хетага Хинчагова и Андрея Вдовина с завоеванием золотых медалей в Париже.