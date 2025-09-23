Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.6 комментариев
Ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце
Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце 23 сентября
На Солнце 23 сентября была зафиксирована вспышка класса М, продолжавшаяся 26 минут и относящаяся к предпоследнему уровню мощности излучения.
Вспышка класса М произошла на Солнце 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
По данным специалистов, «23 сентября в 13.34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S03W24) продолжительностью 26 минут».
Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в этот день ожидается слабо повышенная активность на Солнце, а риски для Земли оцениваются как умеренные. Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.
Вспышки класса М являются предпоследними по мощности и могут приводить к выбросам плазмы, которая, взаимодействуя с магнитосферой Земли, иногда вызывает магнитные бури. Минимальный уровень излучения для класса А составляет 10 нановатт на квадратный метр, а вспышка M1.0 означает, что мощность события была в миллион раз выше этого минимума.
Накануне сообщалось, что ученые прогнозируют возможное усиление геомагнитных возмущений на Земле в ближайшие сутки.
20 сентября ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.
5 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса M14.