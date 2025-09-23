Ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце 23 сентября

Tекст: Мария Иванова

Вспышка класса М произошла на Солнце 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

По данным специалистов, «23 сентября в 13.34 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S03W24) продолжительностью 26 минут».

Как уточнили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в этот день ожидается слабо повышенная активность на Солнце, а риски для Земли оцениваются как умеренные. Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.

Вспышки класса М являются предпоследними по мощности и могут приводить к выбросам плазмы, которая, взаимодействуя с магнитосферой Земли, иногда вызывает магнитные бури. Минимальный уровень излучения для класса А составляет 10 нановатт на квадратный метр, а вспышка M1.0 означает, что мощность события была в миллион раз выше этого минимума.

Накануне сообщалось, что ученые прогнозируют возможное усиление геомагнитных возмущений на Земле в ближайшие сутки.

20 сентября ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце.

5 сентября на Солнце произошла мощная вспышка класса M14.