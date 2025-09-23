Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов
    Военный эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    Бывшая помощница Байдена рассказала о получении гражданства России
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в России
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона из-за Трампа
    Дания и Норвегия начали расследование появления БПЛА над аэропортами
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    26 комментариев
    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два вражеских беспилотника были уничтожены над Москвой, а на местах падения их обломков сейчас задействованы специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    В Москве продолжается отражение атак беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону города.

    «В результате отражения атаки силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин.

    На месте падения обломков работают экстренные службы.

    Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили очередной вражеский беспилотник, летевший на Москву. До этого при попытке подлететь к городу были нейтрализованы еще два беспилотника.

    ВСУ запускают беспилотники малыми группами с различных направлений, чтобы определить уязвимые места в системе ПВО Москвы. За последние сутки на подлете к Москве сбили 41 беспилотник.

    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Женщина спрыгнула с Парящего моста в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла после того, как спрыгнула с Парящего моста в парке Зарядье в Москве, сообщили в оперативных службах.

    По словам представителя экстренных служб, «около 19:00 женщина спрыгнула в Москву-реку с Парящего моста. Она погибла», передает ТАСС.

    Тело женщины было извлечено из воды спасателями. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Ранее в Забайкальском крае сильный ветер сдул женщину с ребенком с навесного моста, женщина погибла, несовершеннолетнего госпитализировали.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 23:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    «Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, достигло 14», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    Собянин: ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву

    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Предварительно известно, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет, написал Собянин в Telegram-канале. Градоначальник добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    ПВО сбила два атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО уничтожены «еще два вражеских бпла, атаковавших Москву». Экстренные службы прибыли на место падения обломков беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 17 БПЛА.


    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении атаковавшего Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва была атакована беспилотниками. Сбито уже 15 БПЛА.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 09:55 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке подлететь к Москве были нейтрализованы два беспилотника, на месте падения их обломков идут работы экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По словам мэра Собянина, два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

    Как сообщил Собянин в Max специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков дронов.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников при подлете к столице. Сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября предварительно было сбито уже 36 БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 22:12 • Новости дня
    iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В сети restore: стартовала выдача предзаказанных iPhone 17, в магазинах Москвы iPhone 17 поступили в свободную продажу, сообщили в компании.

    «Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов», – говорится в сообщении.

    Компания сообщила, что iPhone 17 доступны для свободной покупки с 22 сентября как онлайн, так и в розничных магазинах столицы. В другие города России новинки поступят в продажу в течение ближайшей недели, передает РИА «Новости».

    По итогам предзаказов на 22 сентября отмечен существенный рост интереса – рост количества предзаказов в 2025 году составил 58% по сравнению с прошлым годом, а по выручке рост достиг 62%.

    Москва, Петербург и Екатеринбург обеспечили 65% всех оформленных предзаказов. В списке городов-лидеров также оказались Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 17 на осенней презентации. По информации пресс-служб «Яндекс Маркета», Ozon и CDEK.Shopping, на российских маркетплейсах стартовые цены на iPhone 17 находятся в диапазоне от 91 тыс. до 290 тыс. рублей. В МТС сообщили, что цены на предзаказ варьируются от 110 тыс. до 300 тыс. рублей, а в магазинах restore: модель iPhone 17 на 256 Гб стоит 115 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 22:29 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Расписание авиарейсов «Победы» изменилось из-за временных ограничений на полеты в воздушном пространстве центральной России. ПВО отразила атаку беспилотников на Севастополь.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 20:15 • Новости дня
    Росавиация: Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

    Московские аэропорты продолжили принимать и отправлять рейсы на фоне атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют без перебоев и осуществляют как отправку, так и прием рейсов, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации подчеркнули, что специалисты ведомства совместно с Госкорпорацией по ОрВД усилили мониторинг за воздушным транспортом в московском регионе, передает ТАСС.

    Ведомство заверило, что меры по обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов выполняются в полном объеме.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву. ПВО уничтожила семь летевших на российскую столицу дронов.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Уничтожены три атаковавших Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты три атаковавших Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков БПЛА, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении уже 20 беспилотных летательных аппаратов. 15 из них были сбиты в понедельник, остальные – после полуночи.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Уничтожен очередной летевший на Москву вражеский беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении очередного вражеского беспилотника у Москвы

    Уничтожен очередной летевший на Москву вражеский беспилотник
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотник был сбит на подлете к Москве, специалисты экстренных служб сейчас ликвидируют последствия падения его обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Информация об уничтожении вражеского беспилотника, летевшего на Москву, появилась в Telegram-канале мэра столицы. По словам Собянина, дрон был своевременно ликвидирован до того, как смог достичь цели.

    «Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

    Власти уточняют, что на месте падения уже работают оперативные службы, проводится обследование территории и сбор остатков аппарата. О пострадавших или разрушениях в результате происшествия не сообщается.

    Ранее в районе Москвы были нейтрализованы два беспилотника.

    За прошедшую ночь российские военные уничтожили 69 украинских беспилотников над территорией России.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    В Москве отменили и задержали десятки авиарейсов после атаки БПЛА

    В столичных аэропортах задержали и отменили 37 рейсов из-за атаки дронов ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Столичные аэропорты столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов после атаки украинских беспилотников, при этом наиболее серьезно пострадали пассажиры Шереметьево.

    В Шереметьево задержан 21 рейс и один отменен, в Домодедово задержаны девять рейсов и отменены два, во Внуково задержаны четыре рейса, а в Жуковском задержек и отмен не зафиксировано.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил: «Система ПВО сбила девять беспилотников, летевших на столицу». По его словам, ни один из дронов не достиг центра города.

    В 20.20 Росавиация ввела временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов из аэропорта Шереметьево. Ожидается, что меры будут действовать до стабилизации ситуации.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом
    Российские войска продвинулись на Харьковском направлении
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    Польша решила амнистировать воюющих в ВСУ наемников
    Мединский высмеял запрет фильма Гайдая в Молдавии
    Трамп распорядился предупреждать беременных о вреде парацетамола
    ЦБ начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ

    «Украинское руководство полностью игнорирует нормы международного права. Необходимо ограничить их военные возможности», – так дипломаты и парламентарии комментируют атаку ВСУ на крымский курорт Форос. Во время удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. СК возбудил дело о теракте. Какие цели преследует офис Владимира Зеленского? И как Россия ответит на очередное преступление ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации