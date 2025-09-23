Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.2 комментария
Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве
Два вражеских беспилотника были уничтожены над Москвой, а на местах падения их обломков сейчас задействованы специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве продолжается отражение атак беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону города.
«В результате отражения атаки силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили очередной вражеский беспилотник, летевший на Москву. До этого при попытке подлететь к городу были нейтрализованы еще два беспилотника.
ВСУ запускают беспилотники малыми группами с различных направлений, чтобы определить уязвимые места в системе ПВО Москвы. За последние сутки на подлете к Москве сбили 41 беспилотник.