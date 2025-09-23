Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

В Москве продолжается отражение атак беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону города.

«В результате отражения атаки силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили очередной вражеский беспилотник, летевший на Москву. До этого при попытке подлететь к городу были нейтрализованы еще два беспилотника.

ВСУ запускают беспилотники малыми группами с различных направлений, чтобы определить уязвимые места в системе ПВО Москвы. За последние сутки на подлете к Москве сбили 41 беспилотник.