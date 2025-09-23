Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.2 комментария
На Украине назвали причину отставки командира 20-го корпуса ВСУ
На участке между ДНР и Днепропетровской областью командир 20-го корпуса ВСУ был отправлен в отставку после того, как его подразделения за три месяца отступили на 15–30 км, сообщает украинское издание «Бабель».
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 20-го корпуса Максима Китугина на минувшей неделе из-за системной утраты позиций украинскими войсками на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Бабель». Решение было принято после визита Сырского в этот корпус в середине сентября.
По данным издания, за последние три месяца подразделения ВСУ на Новопавловском направлении отступили на 15-30 км, неоднократно теряя занимаемые рубежи. «Бабель» отмечает, что ситуация для украинских военных на этом участке фронта по-прежнему остается сложной.
В тот же период был уволен и командир 17-го корпуса Владимир Силенко, который находился на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Причины его отставки официально не называются, однако ранее в генштабе ВСУ заявляли о неэффективности управления корпусом, что привело к потерям личного состава и территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times утверждало, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак вмешивается в военные операции и кадровые перестановки на Украине.
Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины.
Бывший глава Сухопутных войск ВСУ Александр Драпатый подал в отставку после конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.