Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 20-го корпуса Максима Китугина на минувшей неделе из-за системной утраты позиций украинскими войсками на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Бабель». Решение было принято после визита Сырского в этот корпус в середине сентября.

По данным издания, за последние три месяца подразделения ВСУ на Новопавловском направлении отступили на 15-30 км, неоднократно теряя занимаемые рубежи. «Бабель» отмечает, что ситуация для украинских военных на этом участке фронта по-прежнему остается сложной.

В тот же период был уволен и командир 17-го корпуса Владимир Силенко, который находился на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Причины его отставки официально не называются, однако ранее в генштабе ВСУ заявляли о неэффективности управления корпусом, что привело к потерям личного состава и территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times утверждало, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак вмешивается в военные операции и кадровые перестановки на Украине.

