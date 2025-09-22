Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.16 комментариев
В Волгограде стартовали финальные соревнования «Семейной зарницы»
В Волгограде начался финал Всероссийской игры «Семейная зарница», в котором участвовали команды из восьми федеральных округов и семьи ветеранов СВО.
Финальные соревнования Всероссийской игры «Семейная зарница» начались в Волгограде, сообщает Государственный фонд «Защитники Отечества». В турнире принимают участие 24 команды из восьми федеральных округов, в том числе семьи ветеранов специальной военной операции.
Команды состоят из двух взрослых, состоящих в браке, и двух подростков в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. Наставниками коллективов стали ветераны и участники СВО, отобранные фондом «Защитники Отечества» специально для финального этапа.
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила: «Этот масштабный проект вносит значительный вклад в укрепление традиционных ценностей, способствует развитию института семьи. Участникам игры предстоит не только продемонстрировать навыки и физическую форму, но и творческие способности, эрудицию и смекалку, а также умение работать в команде. Взаимовыручке, умению прикрыть товарища ради достижения успеха их научили опытные наставники из числа ветеранов специальной военной операции, которые готовили команды к игре. Уверена, зрители, ветераны-наставники, друзья и родственники команд-участниц будут активно болеть за своих, дарить им эмоции и победный настрой».
Перед финалом участники прошли курс по выживанию, управлению беспилотниками, оказанию первой помощи и огневой подготовке. Основная цель проекта – патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи и укрепление семейных ценностей.