Путин заявил о попытках Запада обрести стратегическое превосходство

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что деструктивные действия Запада направлены на подрыв глобального паритета. По его словам, странами Запада реализуются военно-технические программы и доктринальные концепции, способствующие дестабилизации стратегической сферы и созданию угроз балансу сил.

«Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства», – заявил Путин.

Он отметил, что эти процессы усугубляют международную напряженность и требуют от России дополнительных усилий по обеспечению национальной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) после 5 февраля следующего года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.