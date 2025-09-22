Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии

EUObserver: ЕК предложила ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает EUObserver, из китайских фирм под угрозой рестрикций оказались CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) и Tianjin Xishanfusheng International Trading, передает ТАСС.

В черный список также могут быть внесены киргизские компания Old Vector и криптобиржа Grinex. В «серый список» по подозрению в обходе санкций предлагается включить еще 11 фирм из материкового Китая и Гонконга, три компании из Индии и две из Таиланда. Структурам из этих стран вменяется «содействие российской стороне в обходе антироссийских ограничительных мер», отмечает портал.

Напомним, ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России. Также ЕК предложила ввести рестрикции против банков России. Кроме того, ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала о предложении ЕК создать перечень значимых компаний из третьих стран, в том числе китайских, которые, по мнению ЕС, якобы предоставляют помощь российскому военно-промышленному комплексу.