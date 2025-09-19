Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?10 комментариев
ЕК предложила ввести рестрикции против банков России и других стран
Еврокомиссия намерена ужесточить санкции против ряда российских банков и финансовых структур других стран в рамках 19-го пакета рестрикций, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен заявила: «Мы боремся с финансовыми лазейками, которые Россия использует для обхода санкций, вводя запрет на транзакции для большего числа банков в России и банков в третьих странах», передает ТАСС.
Она добавила, что Еврокомиссия планирует усилить борьбу с обходом санкций, поскольку методы обхода становятся все более сложными. В новый пакет войдут ограничения для иностранных банков, связанных с российскими альтернативными платежными системами, а также ограничения операций с организациями, работающими в особых экономических зонах.
Ранее Euractiv сообщил, что дипломаты Евросоюза 19 сентября соберутся для рассмотрения инициатив по ужесточению ограничительных мер в отношении российской экономики, энергетики и финансов.