Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025

Пять представителей программы «Время героев» были избраны по итогам ЕДГ–2025

Tекст: Елизавета Шишкова

В результате Единого дня голосования по всей стране победу одержали пятеро представителей президентской программы «Время героев», говорится на сайте программы.

Евгений Первышов стал главой Тамбовской области, а Мария Костюк возглавила Еврейскую автономную область после получения поддержки избирателей. Станислав Кочев избран депутатом Государственного совета Республики Коми, Евгений Вылцан – депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников – депутатом Тамбовской городской думы.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров сообщил, что победители представляют новый управленческий резерв: «Пятеро представителей программы приобрели новый статус по итогам голосования – четверо участников обучения и руководитель программы».

Евгений Первышов отметил: «Программа «Время героев» стала для меня отправной точкой, которая позволила продолжить служение Отечеству уже на гражданском направлении. Я благодарен нашему Верховному главнокомандующему за оказанное доверие и гражданам Тамбовской области за поддержку».

Мария Костюк заявила, что поддержка жителей автономии свидетельствует о доверии курсу, выбранному командой региона. Она отметила, что выпускники программы будут сотрудничать для улучшения жизни граждан.

Станислав Кочев пообещал эффективную работу на благо Республики Коми и России, сделав упор на социальную защиту, здравоохранение и образование. Евгений Вылцан подчеркнул ответственность за поддержку избирателей и отметил, что обновление управленческих команд открывает новые возможности для участников СВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз добавил, что программа «Время героев» стала национальным проектом, а участники СВО активно вовлекаются в развитие регионов на административных позициях.

Константин Кутейников рассказал о планах продолжать работу на благо Тамбовской области и ее жителей в новом статусе депутата городской думы.

Свыше 50 выпускников программы уже заняли значимые должности, среди них – Артем Жога, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Владимир Сайбель получил пост заместителя председателя комиссии при президенте России по делам ветеранов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Роман Гришин занял пост директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Президент Владимир Путин заявлял, что участники спецоперации на Украине должны стать новой политической элитой страны.

Мария Костюк и другие участники спецоперации на Украине показали, что процесс формирования новой элиты уже начался.