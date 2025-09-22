День осеннего равноденствия и Международный день носорога отмечается 22 сентября

День осеннего равноденствия и Международный день носорога отмечают 22 сентября

Tекст: Ирма Каплан

С этого понедельника, 22 сентября, в Северном полушарии дни становятся короче ночей, а в Южном, наоборот, длиннее. В остальном же этот день, как и предыдущие, полон любопытных торжеств.

Например, в 1997 году в Англии появилась акция, которая стала глобальным мировым движением День без автомобиля. Хотя есть версия, что впервые его вызвал топливный кризис в Швейцарии 1973 года. В любом случае, праздник призывает автомобилистов хотя бы раз в год попробовать альтернативные способы передвижения: от ходьбы до велосипеда и общественного транспорта.

Будто в продолжение британской инициативы – Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ежегодное мероприятие проходит в мае и сентябре и направлено на популяризацию экотранспорта в городе.

Всемирный день носорога 22 сентября – это особый день для того, чтобы обратить внимание на древних и могучих животных – носорогов. Специалисты выступают с докладами, рассказывают о популяции животных в мире, любопытствующие могут спонсировать охранную и научную деятельность или заглянуть в этот день в зоопарк.

В этот же день отмечается День защиты слонов, которые являются самыми крупными сухопутными животными и единственными представителями отряда хоботных (Proboscidea). Как рассказали в зоологическом музее МГУ, относительно недавно слоны были многочисленны в Юго-Восточной Африке и Азии, но в XIX–XX веках их число резко сократилась и природоохранные организации организуют особые даты в честь животных, чтобы привлечь внимание людей к проблемам их выживания.

«Виной тому деятельность человека: браконьерская охота ради бивней и мяса, отстрел животных из-за разорения посевов, нарушение мест их обитания. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) к настоящему времени в природе осталось около 4,15 млн африканских и 20–40 тыс. азиатских слонов», – пояснили там.

А в США в этот день будут отмечать праздник белого шоколада и День семьи, в Мали – День независимости, в Уругвае – День учителя, на Барбадосе – День посадки деревьев.

Именинники в день осеннего равноденствия Aнна, Иocиф, Никита, Фeoдocий и Хapитoн.