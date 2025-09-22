Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
День осеннего равноденствия и Международный день носорога отмечают 22 сентября
В предпоследний понедельник сентября, 22 числа, над всеми праздниками, памятными датами и торжествами главенствует День осеннего равноденствия, когда Земля проходит важную точку своей орбиты, а Солнце пересекает небесный экватор.
С этого понедельника, 22 сентября, в Северном полушарии дни становятся короче ночей, а в Южном, наоборот, длиннее. В остальном же этот день, как и предыдущие, полон любопытных торжеств.
Например, в 1997 году в Англии появилась акция, которая стала глобальным мировым движением День без автомобиля. Хотя есть версия, что впервые его вызвал топливный кризис в Швейцарии 1973 года. В любом случае, праздник призывает автомобилистов хотя бы раз в год попробовать альтернативные способы передвижения: от ходьбы до велосипеда и общественного транспорта.
Будто в продолжение британской инициативы – Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ежегодное мероприятие проходит в мае и сентябре и направлено на популяризацию экотранспорта в городе.
Всемирный день носорога 22 сентября – это особый день для того, чтобы обратить внимание на древних и могучих животных – носорогов. Специалисты выступают с докладами, рассказывают о популяции животных в мире, любопытствующие могут спонсировать охранную и научную деятельность или заглянуть в этот день в зоопарк.
В этот же день отмечается День защиты слонов, которые являются самыми крупными сухопутными животными и единственными представителями отряда хоботных (Proboscidea). Как рассказали в зоологическом музее МГУ, относительно недавно слоны были многочисленны в Юго-Восточной Африке и Азии, но в XIX–XX веках их число резко сократилась и природоохранные организации организуют особые даты в честь животных, чтобы привлечь внимание людей к проблемам их выживания.
«Виной тому деятельность человека: браконьерская охота ради бивней и мяса, отстрел животных из-за разорения посевов, нарушение мест их обитания. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) к настоящему времени в природе осталось около 4,15 млн африканских и 20–40 тыс. азиатских слонов», – пояснили там.
А в США в этот день будут отмечать праздник белого шоколада и День семьи, в Мали – День независимости, в Уругвае – День учителя, на Барбадосе – День посадки деревьев.
Именинники в день осеннего равноденствия Aнна, Иocиф, Никита, Фeoдocий и Хapитoн.