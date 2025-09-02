Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.5 комментариев
Суд Москвы оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей
Мировой судья в Москве назначил Pinterest Inc штраф в 4 млн рублей за неуплату ранее наложенных взысканий по двум административным протоколам.
Pinterest Inc. признали виновным в административном правонарушении по части первой статьи 20.25 КоАП России и назначили штраф по 2 млн рублей по каждому из двух протоколов, передает РИА «Новости».
Помимо Pinterest, аналогичные штрафы по 200 тыс. рублей получили шведский онлайн-магазин видеоигр GamersGate AB и итальянский разработчик мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A. Решения принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.
Ранее суд назначил штраф «Яндексу» за отказ открыть доступ ФСБ к «Алисе»
В мае суд в Москве оштрафовал Telegram за нарушение закона о персональных данных.