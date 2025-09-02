  • Новость часаПутин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Мексика отказалась подчиняться США
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 14:35 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    Дипломат Долгов: Тяньцзиньская декларация ШОС утвердила Евразию центром мировой геополитики
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание Банка ШОС, уход от блокового мышления, развитие трансгосударственных инфраструктурных проектов – важнейшие итоги саммита организации в китайском Тяньцзине. Эти инициативы – не вызов США и НАТО, но предложение конструктивной альтернативы их подходам, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, также, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС, и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами, как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – резюмировал Долгов.

    В понедельник лидеры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам заседания Совета в китайском Тяньцзине утвердили декларацию, в которой подчеркиваются глубинные исторические перемены в мире и утверждается стремление стран к созданию более справедливого, равноправного и представительного многополярного мироустройства, сообщает Кремль.

    «Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы ее применения являются основой устойчивого развития международных отношений», – указывается в документе.

    В тексте акцентируется, что члены организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. Также участники приняли стратегию развития до 2035 года, которая определяет приоритетные задачи и основные направления углубления многогранного сотрудничества стран.

    Также на саммите было подписано соглашение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и соглашение об Антинаркотическом центре. «Государства-члены отметили предложение о создании Центра стратегических исследований в сфере безопасности», – говорится в тексте.

    Кроме того, подписанты осудили теракты в Пахалгаме, на «Джаффер Экспресс», в Хуздаре, удары Израиля и США по Ирану, подтвердили приверженность миру на Ближнем Востоке и созданию инклюзивного правительства в Афганистане. В документе подчеркнута необходимость контроля над вооружениями, недопустимости гонки в космосе, укрепления режимов по ядерному, химическому и биологическому оружию.

    В экономической сфере в декларации содержится поддержка инициативы «Один пояс – один путь» и сопряжение с ЕАЭС, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления, осуждаются односторонние санкции.

    Кроме того, на саммите приняты заявления о сотрудничестве в цифровой экономике, «зеленой» промышленности и устойчивой энергетике, отмечено строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Также участники поддержали инициативы по сельскому хозяйству и электронной платформе «Атлас продовольственной безопасности ШОС».

    Также участники высказались за углубление сотрудничества в образовании, цифровых навыках, науке и инновациях, одобрили поддержку Университета ШОС, развитие программ для стартапов и технопарков. Страны выступили за активизацию работы Пула технопарков и инновационных кластеров ШОС, а также отметили предложения об использовании потенциала Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

    Накануне стартовал официальный визит Владимира Путина в Китай. Поездка продлится несколько дней и началась с саммита ШОС. Также запланированы десятки двусторонних встреч, в том числе с лидерами Китая и Индии. Отдельный пункт визита – это присутствие на военном параде в Пекине. Из Китая Путин прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему визит российского лидера в Китай закрепит новый баланс сил в мире.

    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    1 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти

    Президент США лично прокомментировал слухи о своей смерти и здоровье

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер публично ответил на распространяющиеся в соцсетях домыслы о его смерти, отметив отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social впервые прокомментировал слухи о своей смерти, передает «Газета.ру». Глава Белого дома написал: «Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

    В последнее время в соцсетях распространились теории о якобы произошедшей кончине президента Америки. Пользователи указывали на отсутствие публичных выступлений у Трампа, а также на синяк на правой руке, что сравнивали с признаками незадолго до смерти королевы Елизаветы II. Отмечался также так называемый «индекс пиццы» – рост заказов еды в районе Пентагона, который связывали с возможными международными кризисами.

    На фоне слухов о здоровье президента вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место главы государства в случае трагических событий, отметив, что за время работы получил необходимый опыт.

    Официальный представитель Белого дома вскоре опроверг слухи о смерти Трампа, подчеркнув, что с президентом все в порядке и утром он планирует сыграть в гольф. Ранее администрация уже объясняла появление синяков у американского лидера.

    1 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    1 сентября 2025, 21:48 • Новости дня
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу с участием лидеров стран БРИКС, чтобы обсудить торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

    «Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

    В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

    Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают  давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.

    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины почти до нуля

    Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары почти до нуля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия предложила практически полностью отменить пошлины на американские товары, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, ранее индийские пошлины были настолько высокими, что американские компании не могли конкурировать на местном рынке, передает РИА «Новости».

    «До сих пор Индия взимала с нас такие высокие пошлины, что наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Трамп также отметил, что в торговых отношениях между странами сохраняется дисбаланс. Он напомнил, что Индия активно поставляет свои товары в США, однако закупает у Вашингтона гораздо меньше продукции.

    Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары.

    Индийский премьер Нарендра Моди в ответ на пошлины США призвал индусов покупать индийские товары с гордостью.

    Издание Politico писало, что напряженность между Вашингтоном и Нью-Дели усилится из-за решения США ввести дополнительные пошлины на индийские товары.

    1 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Трамп призвал фармпроизводителей «обосновать успех» их средств от COVID-19

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп призвал фармацевтические компании «доказать эффективность» их препаратов от COVID-19 через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ввело новые ограничения на вакцинацию от вируса, передает CNBC.

    На прошлой неделе Трамп уволил Сьюзан Монарес, директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), после того как она отказалась уйти в отставку.

    Смена руководства в СDC последовала за рядом мер, принятых министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, известным скептиком в отношении вакцинации, в связи с пересмотром федеральных агентств здравоохранения и изменением политики вакцинации в США, сообщил телеканал CNBC.

    Президент Трамп в понедельник призвал фармацевтические компании «обосновать успех» своих препаратов от COVID-19 спустя несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило новые ограничения на количество зараженных вирусом.

    «Очень важно, чтобы фармацевтические компании обосновывали успех любых своих препаратов от COVID-19. Многие считают, что это чудо спасло миллионы жизней. Другие не согласны!» – написал Трамп в Truth Social.

    В среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило последнюю серию вакцин от COVID-19, но только для людей с повышенным риском тяжелого течения болезни.

    «Учитывая, что CDC распадается из-за этого вопроса, я хочу получить ответ, и немедленно. Мне показали информацию от Pfizer и других компаний, это невероятно, но они, похоже, никогда не демонстрируют эти результаты общественности. Почему бы и нет???» – написал президент США.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, американская администрация уволила сотни сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний США, включая специалистов по подготовке к эпидемиям, в рамках усилий по сокращению числа правительственных служащих.

    В августе издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Внутренние перестановки и массовые увольнения стали причиной забастовки сотрудников и руководителей в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

    2 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где началась его рабочая программа с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где состоится встреча с главами Китая и Монголии.

    Трехсторонняя встреча проходит после длительного разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, которая проходила в предыдущие три года, наметить планы дальнейшего сотрудничества, сообщали в Кремле. Встреча глав государств в таком формате проходит в седьмой раз.

    Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

    Вечером 1 сентября кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно опубликованной Кремлем программе, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    2 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    Анонсировано обращение Трампа к нации из Белого дома

    Белый дом сообщил о планах Трампа сделать заявление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп во вторник планирует обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома, следует из рабочего графика, опубликованного пресс-службой руководителя вашингтонской администрации, однако подробности будущего заявления пока остаются неизвестными.

    Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением во вторник, 2 сентября, из Овального кабинета Белого дома, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному пресс-службой графику, речь главы государства запланирована на 14.00 по местному времени, что соответствует 21.00 по московскому времени.

    Тема выступления президента не раскрывается официально. В рабочем графике содержится лишь уточнение: «Президент сделает заявление из Овального кабинета». Подробности предстоящего заявления пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разместил в своей социальной сети загадочный пост с намеком на важное будущее событие. Он опроверг слухи о своей смерти. Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС направили Трампу мощный дипломатический сигнал.

