Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Анонсировано обращение Трампа к нации из Белого дома
Белый дом сообщил о планах Трампа сделать заявление
Дональд Трамп во вторник планирует обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома, следует из рабочего графика, опубликованного пресс-службой руководителя вашингтонской администрации, однако подробности будущего заявления пока остаются неизвестными.
Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением во вторник, 2 сентября, из Овального кабинета Белого дома, передает ТАСС.
Согласно опубликованному пресс-службой графику, речь главы государства запланирована на 14.00 по местному времени, что соответствует 21.00 по московскому времени.
Тема выступления президента не раскрывается официально. В рабочем графике содержится лишь уточнение: «Президент сделает заявление из Овального кабинета». Подробности предстоящего заявления пока неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разместил в своей социальной сети загадочный пост с намеком на важное будущее событие. Он опроверг слухи о своей смерти. Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС направили Трампу мощный дипломатический сигнал.