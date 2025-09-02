Анонсировано обращение Трампа к нации из Белого дома

Белый дом сообщил о планах Трампа сделать заявление

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением во вторник, 2 сентября, из Овального кабинета Белого дома, передает ТАСС.

Согласно опубликованному пресс-службой графику, речь главы государства запланирована на 14.00 по местному времени, что соответствует 21.00 по московскому времени.

Тема выступления президента не раскрывается официально. В рабочем графике содержится лишь уточнение: «Президент сделает заявление из Овального кабинета». Подробности предстоящего заявления пока неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разместил в своей социальной сети загадочный пост с намеком на важное будущее событие. Он опроверг слухи о своей смерти. Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС направили Трампу мощный дипломатический сигнал.