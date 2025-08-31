  • Новость часаСтало известно о повреждении энергетических объектов в Одесской области
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    31 августа 2025, 10:59

    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии

    Трамп опубликовал фото с символикой QAnon и интригующей надписью

    @ Brian Cahn/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Truth Social появилось изображение Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой QAnon.

    Дональд Трамп распространил в своей социальной сети Truth Social картинку, на которой он изображен с поднятыми руками и знаком Q+ на ладони, пишет gazeta.ru. Фраза на изображении гласит: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет». Картинка, по всей видимости, сгенерирована с помощью нейросети и содержит визуальные элементы QAnon.

    Символ Q+ на руке Трампа активно используется сторонниками движения QAnon, которые считают, что президент ведет тайную борьбу с врагами в «глубинном государстве».

    QAnon возникло во время первого срока Трампа. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, и ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского проявить гибкость на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Украина и европейские страны оказались в сложной ситуации после инициатив Трампа. Европейские лидеры применили новый подход в переговорах с бывшим президентом США.

    30 августа 2025, 17:37
    В Белом доме опровергли слухи о смерти Дональда Трампа
    @ Will Oliver-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После появления в американских соцсетях слухов о смерти Дональда Трампа в Белом доме заверили, что здоровье президента не вызывает опасений и он готов играть в гольф, сообщает Axios.

    Белый дом опроверг появившиеся в американских соцсетях слухи о смерти президента США Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Axios.

    Высокопоставленный представитель администрации заявил, что у Трампа нет проблем со здоровьем. «Он в полном порядке и сегодня утром выйдет поиграть в гольф», – приводит издание его слова.

    Слухи начали распространяться после публикаций в соцсетях, где сообщалось, что президент давно не появлялся на публике, а также пользователи обратили внимание на синяк на его руке. В некоторых сообщениях отмечалось, что похожий след был у королевы Елизаветы II перед ее кончиной, а рост «заказов пиццы» в районе Пентагона якобы связан с началом международных кризисов.

    Накануне вице-президент Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, заявив, что готов занять место президента в случае трагедии. Он добавил, что за время работы вице-президентом накопил необходимый опыт для этого.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Левитт объяснила появление синяка на руке Трампа частыми рукопожатиями.

    30 августа 2025, 22:14
    Трамп и Моди разозлились друг на друга из-за Нобелевской премии мира

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира, пишет New York Times.

    В июне Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии намекнул, что Нью-Дели следовало бы выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта с Пакистаном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    «Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира – награду, за которую он открыто боролся», – пишет издание, отметив, что Трамп выразил гордость за прекращение конфликта.

    По данным издания, Моди резко отреагировал на этот намек. Он заявил Трампу, что США не имели отношения к прекращению огня между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что соглашение было достигнуто напрямую между двумя странами. Такое поведение Моди вызвало у Трампа раздражение.

    В субботу New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. МИД Индии назвал эти меры несправедливыми. Правительство Индии не рассчитывает на скорое смягчение пошлин и готово поддерживать пострадавших экспортеров и помогать им перенаправлять поставки на рынки Китая, Латинской Америки и Ближнего Востока.

    30 августа 2025, 13:50
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и сран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    30 августа 2025, 19:18
    Трамп не исключил патрулирования неба Украины самолетами НАТО
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты готовы оказать поддержку в воздухе, но не планируют размещать военных на украинской территории, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Киева могут предусматривать присутствие военных самолетов США и Европы в небе над Украиной, однако исключил отправку американских солдат на украинскую территорию, передает РИА «Новости».

    В интервью порталу Daily Caller Трамп сказал: «Наших солдат там не будет или чего-то другого» в ответ на вопрос о военном присутствии США на Украине. Трамп также отметил, что кризис на Украине не разрешится без предоставления гарантий безопасности «какого-либо рода».

    Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний на Украину.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    29 августа 2025, 12:56
    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США

    Вэнс заявил о готовности занять пост президента США в случае болезни Трампа

    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, отметив при этом отличное самочувствие и энергию главы США Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил о готовности занять пост президента в случае необходимости.

    По его словам, за 200 дней в должности он получил значительный опыт, который позволит успешно выполнять обязанности главнокомандующего.

    Вэнс прокомментировал возраст действующего президента Дональда Трампа, который является самым возрастным лидером в истории США, начавшим второй срок в возрасте 78 лет.

    При этом он отметил, что глава государства находится в отличной физической форме и обладает «невероятной энергией».

    «Президент в невероятно хорошей форме», – отметил Вэнс, положительно охарактеризовав физическое состояние Трампа.

    Ранее журналист Адам Гэббатт заявил, что публичные выступления Дональда Трампа сопровождаются сменой тем и забывчивостью, вызывая сомнения в его когнитивных функциях.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    29 августа 2025, 14:44
    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев

    Американист Дудаков: Меры Трампа сделают Киев и ЕС сговорчивее в украинском урегулировании

    Эксперт назвал способы Трампа «продавить» Брюссель и Киев
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США при необходимости смогут оказать давление на Брюссель и Киев в части требований по ключевым аспектам урегулирования украинского кризиса. Для Европы у Белого дома имеются экономические рычаги, а придать сговорчивости Зеленскому помогут антикоррупционные расследования, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о недовольстве американского лидера из-за пробуксовки мирного урегулирования.

    «Трамп выказывает явное недовольство позициями европейских «ястребов» и украинского лобби, которые, по сути, сейчас являются главными противниками развития любых переговорных процессов по Украине. Формально Брюссель и Киев декларируют стремление к мирному урегулированию, но при этом выдвигают условия, которые практически не оставляют шансов для деэскалации», – заметил американист Малек Дудаков.

    В частности, аналитик напомнил про планы Европы создать буферную зону между Украиной и Россией, где бы располагались так называемые европейские миротворцы. «При этом, по замыслу Брюсселя, военные будут выполнять не миротворческие функции, а тренировать подразделения ВСУ. Эту инициативу очень сложно назвать приемлемой для Москвы. Потому очевидно, что такой сценарий рискует завести переговорный процесс в тупик», – посетовал он.

    «Кроме того, даже сами европейцы осознают свою неспособность проводить какие-либо «миротворческие операции» на Украине без помощи США. Потому Брюсселю необходимо убедить Трампа предоставить Европе поддержку в сфере разведданных, военной логистики, авиации, ПВО и общей координации. Но это, очевидно, расходится с планами главы Белого дома сокращать военное присутствие в Европе, переориентируясь на Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион для конкуренции с Китаем и противостояния Ирану», – заметил спикер.

    «Нельзя исключать, что Трамп пойдет на уступки Европе в отдельных вопросах, но в целом позиции Вашингтона и Брюсселя сильно расходятся, поэтому координация одних только европейцев по украинскому вопросу сейчас не выглядит логичной», – детализировал собеседник.

    «В этой ситуации многое будет зависеть от того, в какой степени Трамп сможет «продавить» Брюссель и Киев, а у США есть рычаги давления на них. Так, недавно Европе пришлось заключить невыгодное для себя торговое соглашение с американской стороной», – напомнил политолог.

    «Что касается Украины, то Вашингтон всегда может активизировать любой из многочисленных антикоррупционных треков, инициировать расследование того, как осваивались западные транши и какая их часть была разворована. Кроме того, Трамп может начать открыто поддерживать украинскую политическую оппозицию, которая сейчас активизируется и пытается бросить вызов Зеленскому и его команде», – акцентировал аналитик.

    «Судя по всему, рано или поздно Вашингтон проявит политическую волю к усилению давления на Киев – учитывая стремление администрации Трампа договориться с Москвой и получить возможность переориентироваться на другие направления. При таком сценарии стоит ожидать активизации переговорного трека. Если же не произойдет серьезных подвижек в диалоге американцев с европейцами и украинцами, то перспективы и сроки потенциального урегулирования начнут сдвигаться вправо», – резюмировал Дудаков.

    Ранее издание Atlantic со ссылкой на собственные источники сообщило о недовольстве президента США Дональда Трампа из-за пробуксовки мирного урегулирования украинского кризиса. По его мнению, этому способствуют некоторые члены Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    В публикации отмечается, что форма возможного мирного соглашения остается неясной: США не взяли на себя обязательства по гарантиям безопасности для Украины, но Белый дом оценивает возможность продолжения обмена разведданными с Киевом и потенциальную помощь в ПВО.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта», – сказано в статье.

    Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп был «недоволен» атакой ВС России по объектам в Киеве, однако не удивился такому развитию событий. Она напомнила, что Украина, в свою очередь, нанесла удары по российским нефтяным объектам. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европе не удалось раздуть скандал из ударов по украинской столице.

    29 августа 2025, 10:11
    Президент Португалии назвал Трампа «российским агентом»

    Президент Португалии ди Соуза назвал Трампа «российским агентом» из-за Украины

    @ REUTERS/Pedro Nunes

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Дональда Трампа приносят стратегическую пользу Российской Федерации, он действует как «российский агент», заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

    По словам президента Португалии, Трамп действует как «агент России или СССР».

    «Лидер ведущей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом», – цитирует ди Соузу «Коммерсантъ».

    Ди Соуза подчеркнул, что новое американское руководство во главе с Трампом принесло стратегическую выгоду России. По его мнению, США перестали быть союзниками одной из сторон противостояния между Россией и Украиной, а стали арбитрами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о вероятном изменении подхода США к России и конфликту на Украине.

    Политический обозреватель Стив Гилл отметил, что Трамп начнет процесс нормализации отношений с Россией без привязки к ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    29 августа 2025, 04:55
    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине

    Le Point: Приоритет Трампа по Украине – восстановить отношения с Россией

    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым разом дает Москве все больше времени для принятия решения, будто пытаясь навязать ей свое время и ритмы, но из этого ничего не выходит, тем более в отношении украинского конфликта, так как приоритеты у главы Белого дома иные, пишет французский журнал Le Point.

    «Приоритет Трампа – восстановить нормальные отношения с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно», – пишет Le Point со ссылкой на дипломатический источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    29 августа 2025, 00:58
    Atlantic узнал, за что Трамп раздосадован на Европу, Зеленского и самого себя

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    Как заявил один из источников журнала Atlantic, близкий к Белому дому, раздражению президента способствовали некоторые сторонники из Республиканской партии, включая сенатора Линдси Грэма (внесенного в список экстремистов и террористов в России), который является доверенным лицом  Трампа. Он призвал президента снова пригрозить России санкциями, если она не сядет за стол переговоров.

    Журнал отмечает, что форма возможного мирного соглашения, если и когда оно будет достигнуто, остается неясной: США не взяли на себя твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности Украине, но администрация Трампа рассматривает возможность продолжения обмена разведданными с украинцами и потенциального предложения помощи в сфере противовоздушной обороны.

    «Трамп также выразил недовольство Владимиром Зеленским и Европой, полагая, что их требования нереалистичны и им необходимо смириться с тем, что Украина должна оставить часть территории для прекращения конфликта, сообщили источники», – сказано в статье.

    В журнале поясняют, что глава Белого дома не хочет ввязывать страну в украинских конфликт больше, опасаясь оттолкнуть своих сторонников MAGA. Этим и объясняются настойчивые упоминания Трампом предшественника Джо Байдена, виновного в сложившейся ситуации, даже спустя семь месяцев после вступления в должность президента.

    «Он просто хочет, чтобы все это закончилось, почти не важно, как», – сказал высокопоставленный чиновник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Трамп. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    29 августа 2025, 10:27
    Экспортеры Индии сообщили о массовых увольнениях из-за тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Резкое увеличение импортных тарифов на индийские товары со стороны США уже привело к остановке производства и массовым увольнениям в текстильной промышленности и на производстве морепродуктов в Индии, сообщает Al Jazeera.

    Администрация Дональда Трампа объявила о введении 50% пошлины на товары из Индии в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти, что вызвало острое недовольство индийских экспортеров, передает Al Jazeera.

    Сильнее всего пострадали отрасли, связанные с производством текстиля, украшений, ковров и морепродуктов. По словам главы Федерации индийских экспортеров Аджая Сахая, власти страны пообещали поддержать пострадавших и готовят экономический пакет помощи, чтобы предотвратить увольнения. Однако, как отмечают представители бизнес-сообщества, уже сейчас предприятия вынуждены сокращать персонал и приостанавливать работу из-за отсутствия заказов.

    Глава компании Sandhya Marines К Ананд Кумар заявил, что его предприятие, осуществляющее более 90% поставок креветок в США, оказалось на грани закрытия.

    «Мы уже начали увольнять сотрудников, потому что не можем платить зарплаты без заказов», – сообщил он, отметив, что, по оценкам ассоциаций экспортеров, около половины работников в секторе креветок потеряют работу.

    В текстильном кластере города Тируппур, где сосредоточена треть всех индийских экспортных поставок одежды, также начались массовые сокращения. Представители отрасли опасаются, что при продолжении кризиса порядка 150 тыс. человек останутся без работы, а крупные международные заказчики могут отказаться от сотрудничества с Индией в пользу конкурентов.

    Премьер-министр Нарендра Моди подчеркнул, что Индия не намерена идти на уступки, когда речь идет о защите интересов фермеров и национальной экономики, и призвал к укреплению экономической независимости страны.

    Ранее власти США ввели 50-процентные тарифы на товары из Индии. В МИД Индии назвали эти меры несправедливыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифный удар Трампа толкнул Индию к жесткому выбору.

    29 августа 2025, 05:13
    NYT узнала об обсуждении Трампом послевоенного будущего Газы с Кушнером и Блэром

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете продолжительную встречу, посвященную послевоенному будущему сектора Газа, несмотря на то, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС остается недостижимым, а жители анклава гибнут в гуманитарном кризисе.

    «По словам двух информаторов, мистер Трамп более 90 минут провел со своим специальным посланником Стивом Уиткоффом, а также с зятем и бывшим советником Белого дома Джаредом Кушнером. Госсекретарь Марко Рубио, который также является советником Трампа по нацбезопасности, присутствовал на части встречи, как и Тони Блэр, бывший премьер-министр Британии», – пишет New York Times (NYT).

    Газета обратилась за комментарием к Кушнеру, но тот не ответил на сообщение, оставаясь играть закулисную роль, но никогда не исчезая из поля зрения Трампа.

    NYT напоминает, что при первой администрации Трампа Кушнер руководил крупнейшим дипломатическим достижением президента США – соглашениями Авраама, установившими дипломатические отношения между Израилем и тремя арабскими государствами, поэтому имеет собственный бизнес и другие связи в регионе.

    Уиткофф раскрыл планы о встрече в интервью Fox News во вторник, заявив, что администрация разрабатывает «всеобъемлющий план» для решения проблем региона.

    Трамп в общих чертах говорил о светлом будущем Газы, но не обязательно о том, которое будет включать живущих там палестинцев. Он размышлял о превращении этой территории в роскошный курорт и, иногда, о переезде ее жителей в другое место.

    Согласно сообщению израильских официальных лиц, встреча в Овальном кабинете состоялась в тот же день, когда госсекретарь Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Израиля в Государственном департаменте.

    Рубио и Гидеон Саар обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе последствия войны Израиля с Ираном, администрацию Трампа и бомбардировки трех иранских ядерных объектов и война в Газе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что администрация США рассчитывает на урегулирование конфликта в секторе Газа до конца текущего года. Как сообщало NBC, на Стене Плача в Израиле появилось граффити с надписью «В Газе – Холокост».

    Израильский МИД назвал доклад ООН, посвященный ситуации с голодом в секторе Газа, сфабрикованным для поддержки ХАМАС, сообщает Al-Jazeera.

    30 августа 2025, 21:15
    Трамп допустил проведение саммита России, США и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем, отметив хорошие рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

    Дональд Трамп сообщил в интервью порталу The Daily Caller о своей уверенности в проведении саммита с участием России, США и Украины, передает ТАСС. По его словам, трехсторонний формат возможен, однако о встрече Путина и Зеленского он ничего не знает. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с российским президентом и высказал надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине.

    Президент США сравнил ситуацию с конфликтом на Украине с поведением детей, которые не сразу готовы прекратить ссору. Он подчеркнул, что иногда сторонам «нужно еще немного подраться», чтобы прийти к миру, и добавил, что конфликт продолжается уже долгое время.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах, если они будут честными и не будут втягивать США в военные действия Европы. Также он отметил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но российский лидер открыт к ней при наличии повестки.

    Ранее Дональд Трамп допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин допускает возможность переговоров с Владимиром Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    28 августа 2025, 21:43
    Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступит в Нью-Йорке на 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

    «У меня также есть для вас краткое объявление о расписании на сегодня. Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций во вторник, 23 сентября», – сказала она на брифинге.

    Напомним, делегацию России для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по распоряжению президента страны Владимира Путина, возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, создание новой универсальной по функционалу и легитимности всемирной организации спустя 80 лет после появления ООН невозможно, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов на Петербургском международном юридическом форуме.

    В июне Анналена Бербок стала единственным кандидатом и была избрана председателем юбилейной сессии Генассамблеи, которая стартует в сентябре.

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал выдвижение Бербок «плевком» в адрес ООН, напомнив о ее высказываниях о гордости за деда, служившего в СС.


    29 августа 2025, 23:58
    В Белом доме заявили о работе Трампа над возможной встречей Путина и Зеленского

    AFP: Трамп продолжает работу по организации встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для организации переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявило Agence France-Presse со ссылкой на чиновника Белого дома.

    По заявлению чиновника Белого дома, Трамп и его команда по национальной безопасности поддерживают контакты с российскими и украинскими официальными лицами. Сообщается, что США пытаются «договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится. Дипломат Константин Долгов назвал это заявление Мерца о том, что Путин отказался от якобы планировавшейся встречи с Зеленским, ложным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин допускает возможность переговоров с Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.

    31 августа 2025, 06:30
    Трамп сказал, что не против арестов бывших руководителей ФБР и ЦРУ

    Трамп: Должны быть аресты причастных к созданию лжи о российском вмешательстве

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    «Я не знаю, будут ли (аресты), но должны быть», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Daily Caller.

    Он назвал действия этих людей «позором», заявив, что они «мошенничали и врали, сделали столько плохого, злого, вредного для страны». Трамп также подчеркнул, что не увидел бы проблемы в аресте бывших руководителей ФБР и ЦРУ Джеймса Коми и Джона Бреннана.

    «В зависимости от того, что выяснится, если они виновны, то виновны, – приводит слова Трампа ТАСС. – Они плохие люди. И они очень-очень больные люди».

    Трамп также заявил, что «не хотел бы» ареста экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, хотя «она в полной мере виновна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Национальной разведки Тулси Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации сведений в администрации экс-президента Барака Обамы о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года. Администрация Обамы, по ее словам, злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве инструмента давления и проводила кампанию по подрыву легитимности Трампа.

    28 августа 2025, 21:21
    Член Совета управляющих ФРС Кук подала в суд на Трампа за попытку ее уволить

    Tекст: Ирма Каплан

    Член Совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в четверг иск, утверждая, что президент США Дональд Трамп не имеет полномочий отстранять ее от должности, что может привести к судебному разбирательству, которое заставит пересмотреть прежние нормы независимости Центрального банка США.

    В иске Лизы Кук говорится, что Трамп нарушил федеральный закон, позволяющий президенту страны отстранять члена Совета управляющих ФРС только «по уважительной причине», когда 25 августа президент США предпринял беспрецедентный шаг, объявив, что уволит ее, передает Reuters.

    Трамп обвинил Кук в мошенничестве с ипотекой в 2021 году, за год до того, как она присоединилась к руководящему органу Центрального банка США.

    Кук также подала ходатайство о временном судебном запрете, в котором говорится, что попытка Трампа уволить ее является незаконной и направлена на то, чтобы запретить ФРС предпринимать шаги по ее отстранению в ожидании дальнейших судебных разбирательств. Слушание по этому ходатайству назначено на 10 часов утра по восточному времени (14.00 по Гринвичу) в пятницу.

    «Ни тип «правонарушения», на которое ссылался президент, ни неоправданные доказательства против госпожи Кук не могли бы служить «основанием» для отстранения, даже если бы обвинения президента были правдивыми, а это не так», – говорится в ходатайстве.

    В судебных документах Кук заявила, что необоснованное обвинение в поведении, имевшем место до того, как она была утверждена на ее должность в ФРС, не является основанием. Она отрицала, что совершала мошенничество с ипотекой, но сказала, что даже если бы это было так, это не оправдывало бы ее отстранения.

    «У президента не было бы причин отстранять члена Совета управляющих  Федеральной резервной системой, даже если бы у него были неопровержимые доказательства того, что она переходила дорогу в колледже», – написали адвокаты Кук в иске.

    Там также содержится обвинение в том, что Трамп нарушил ее право на надлежащую правовую процедуру, предусмотренную Конституцией США, уволив ее без предварительного уведомления или проведения слушаний. Дело было передано окружному судье Джиа Кобб, назначенцу бывшего президента Джо Байдена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп назначил Стивена Мирана в совет директоров Федеральной резервной системы вместо Адрианы Куглер. Сенатор США ранее распространил фейк об отставке главы ФРС Джерома Пауэлла. Конфликт Белого дома с руководителем ФРС ускоряет дедолларизацию мировой экономики.

    В четверг, 28 августа, доллар ослабел после попытки Трампа отстранить члена ФРС.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

