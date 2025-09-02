Дроны устроили пожар в Ростове-на-Дону

Tекст: Алексей Дегтярев

Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку в самом Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах области, указал врио главы региона в своем Telegram-канале.

На западной окраине Ростова-на-Дону и у соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, но пожары потушили.

В микрорайоне Левенцовский повреждены две многоэтажки, на улице Ткачева повреждения получили фасад и крыша 19-этажного дома. Эвакуацию не проводили. Также фасад и остекление повреждены в доме на улице Еляна.

С разными жалобами за медпомощью обращались трое взрослых и ребенок, никто не получил серьезных травм.

В одной из квартир нашли нарезорвавшийся снаряд, провели эвакуацию 320 жителей дома. ПВР оборудовали на базе ближайшей школы 115.

Ранее ночью Слюсарь сообщал о пожаре на верхних этажах двух многоэтажек в Ростове-на-Дону.