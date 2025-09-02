Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
Дроны устроили пожар в Ростове-на-Дону
На западной окраине Ростова-на-Дону произошло возгорание из-за отражения атаки беспилотника, в одном из домов провели эвакуацию, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку в самом Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах области, указал врио главы региона в своем Telegram-канале.
На западной окраине Ростова-на-Дону и у соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, но пожары потушили.
В микрорайоне Левенцовский повреждены две многоэтажки, на улице Ткачева повреждения получили фасад и крыша 19-этажного дома. Эвакуацию не проводили. Также фасад и остекление повреждены в доме на улице Еляна.
С разными жалобами за медпомощью обращались трое взрослых и ребенок, никто не получил серьезных травм.
В одной из квартир нашли нарезорвавшийся снаряд, провели эвакуацию 320 жителей дома. ПВР оборудовали на базе ближайшей школы 115.
Ранее ночью Слюсарь сообщал о пожаре на верхних этажах двух многоэтажек в Ростове-на-Дону.