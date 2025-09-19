Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии

Эксперт по сервису Недякин: ИИ не заменит учителей, спасателей и медсестер

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что кассиры, операторы колл-центров, банковские служащие и сотрудники поддержки постепенно уступят место алгоритмам, передает Lenta.Ru.

«Там, где все предсказуемо, машина окажется эффективнее. Но у этой медали есть обратная сторона. Чем больше алгоритмы берут на себя, тем ярче проявляется сфера, где без человека не обойтись», – подчеркнул Недякин. Он пояснил, что полностью заменить человека ИИ не сможет из-за непредсказуемости жизни и необходимости импровизации, ответственности и умения выстраивать доверие.

Эксперт выделил и технические ограничения: автоматизация хорошо работает в стандартизированных условиях, но в сложных ситуациях, где присутствуют физические трудности, грязь, нестандартные детали и непредвиденные обстоятельства, человеческий опыт и решение остаются незаменимыми. Среди профессий, которые ИИ не сможет вытеснить, Недякин назвал медицинских сестер, сиделок, бригады скорой помощи, спасателей, пожарных, поваров, а также учителей и воспитателей.

Он отметил, что даже современные примеры автоматизации показывают провалы: автоматические кассы не вытеснили полностью живых сотрудников, а робокухни закрываются из-за недостатка спроса. «Машины могут снять 99% рутины. Но решающий 1% – доверие, эмпатия, способность действовать в условиях неопределенности – останется за человеком», – подчеркнул эксперт.

В мае член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман сообщил газете ВЗГЛЯД, что женщины чаще выполняют работу умственную, нежели творческую. А поэтому велик риск, что их может заменить искусственный интеллект.

Ранее Международная организация труда ООН отмечала, что традиционные женские профессии в развитых странах оказываются под большей угрозой трансформации из-за ИИ, чем мужские.

Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи выразил мнение, что искусственный интеллект в ближайшие два-четыре года будет интегрирован в большинство сфер жизнедеятельности человека.