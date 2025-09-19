Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, число иностранных наемников и военнослужащих стран НАТО, участвующих в боях на стороне ВСУ, существенно уменьшилось из-за больших потерь, сообщает ТАСС.

Бородай подчеркнул: «Сильно изменилась ситуация с наемниками: в 2022–2023 годах их было очень много, тем более что в значительной степени это были не наемники, а воинские контингенты НАТО. Эти контингенты понесли существенные потери, и сейчас никто не торопится эти контингенты снова пускать в ход. Угрожать – угрожают, но реально нет. Есть просто действительно реальные наемники, но они тоже несут потери и не торопятся возвращаться на Украину. Поэтому наемников на линии боевого соприкосновения стало гораздо меньше, чем было».

Бородай добавил, что сейчас большинство иностранных наемников на стороне Украины представляют Колумбию, но даже их стало значительно меньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, колумбийские наемники в рядах ВСУ сталкиваются с плохим обеспечением. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за больших потерь. Эксперт Санчес заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.