Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ около Андреевки, Константиновки, Юнаковки и Мирополья Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Амбарным и Волчанском Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, два танка, бронемашину и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 230 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Переездного, Федоровки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Майского, Плещеевки и Звановки ДНР.

Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Кутузовки, Вольного, Родинского, Димитрова, Красноармейска, Нового Донбасса, Красного Лимана и Ленино ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 военнослужащих, шесть бронемашин и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Березового, Новониколаевки, Вишневого Днепропетровской области и Новоивановки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Новоандреевки, Каменского Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Кроме того ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.