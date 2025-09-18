ВСУ убили девушку в Шандриголово

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ удерживали в одном из частных домов в Шандриголове девушку и ребенка, используя их как живой щит, сказал собеседник ТАСС.

Российские бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры, пообещав отпустить украинских солдат в обмен на освобождение заложников.

Спустя некоторое время украинские военные вытолкнули женщину и ребенка на улицу. В этот момент российский боец попытался отвести заложников в безопасное место, однако девушку ранил дрон ВСУ.

Сразу после первого удара последовал второй, от которого девушка погибла. Ребенка удалось спасти.

Ранее в Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, известного расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков.

В ходе атак украинских дронов в Белгородской области погибли две мирных жительницы.