Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.2 комментария
ВСУ убили девушку в Шандриголово
В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, она погибла при ударе украинского дрона, сообщил источник в российских силовых структурах.
ВСУ удерживали в одном из частных домов в Шандриголове девушку и ребенка, используя их как живой щит, сказал собеседник ТАСС.
Российские бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры, пообещав отпустить украинских солдат в обмен на освобождение заложников.
Спустя некоторое время украинские военные вытолкнули женщину и ребенка на улицу. В этот момент российский боец попытался отвести заложников в безопасное место, однако девушку ранил дрон ВСУ.
Сразу после первого удара последовал второй, от которого девушка погибла. Ребенка удалось спасти.
Ранее в Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, известного расследованиями коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критикой украинских силовиков.
В ходе атак украинских дронов в Белгородской области погибли две мирных жительницы.