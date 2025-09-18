Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Гендиректор NYT обвинила Трампа в попытке задавить журналистику
Гендиректор NYT Левин назвала иск Трампа попыткой задавить журналистику
Гендиректор The New York Times Мередит Копит Левин заявила, что иск Дональда Трампа на 15 млрд долларов – попытка подавить независимую журналистику и запугать издание.
Судебный иск президента США Дональда Трампа на сумму 15 млрд долларов по обвинению в клевете против газеты The New York Times направлен на подавление независимой журналистики, заявила гендиректор издания Мередит Копит Левин в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.
По ее словам, для иска нет никаких оснований: «Я считаю, его цель в том, чтобы задушить независимую журналистику, воспрепятствовать такому способу освещения событий с опорой на факты, которым славятся The New York Times и другие издания».
Левин также подчеркнула, что бывшему президенту не удастся запугать редакцию.
На этой неделе Трамп заявил о подаче иска против газеты, обвинив ее в клевете и поддержке его соперницы на выборах 2024 года, тогдашнего вице-президента Камалы Харрис. По мнению экс-президента, публикации The New York Times наносят вред его семье и окружению.
Ранее Трамп также подал иск против Руперта Мердока, The Wall Street Journal и NewsCorp на сумму 10 млрд долларов из-за публикаций об Эпштейне.