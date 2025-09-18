Гендиректор NYT обвинила Трампа в попытке задавить журналистику

Гендиректор NYT Левин назвала иск Трампа попыткой задавить журналистику

Tекст: Мария Иванова

Судебный иск президента США Дональда Трампа на сумму 15 млрд долларов по обвинению в клевете против газеты The New York Times направлен на подавление независимой журналистики, заявила гендиректор издания Мередит Копит Левин в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

По ее словам, для иска нет никаких оснований: «Я считаю, его цель в том, чтобы задушить независимую журналистику, воспрепятствовать такому способу освещения событий с опорой на факты, которым славятся The New York Times и другие издания».

Левин также подчеркнула, что бывшему президенту не удастся запугать редакцию.

На этой неделе Трамп заявил о подаче иска против газеты, обвинив ее в клевете и поддержке его соперницы на выборах 2024 года, тогдашнего вице-президента Камалы Харрис. По мнению экс-президента, публикации The New York Times наносят вред его семье и окружению.

Ранее Трамп также подал иск против Руперта Мердока, The Wall Street Journal и NewsCorp на сумму 10 млрд долларов из-за публикаций об Эпштейне.



