Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
СМИ сообщили о рисках для Зеленского из-за скандала в Грузии
Origo сообщил о рисках для будущего Зеленского из-за взрывчатки в Грузии
Попытка ввоза взрывчатки гражданами Украины в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, сообщил венгерский портал Origo.
Автор материала задается вопросом: «Переживет ли Зеленский этот скандал?», передает РИА «Новости».
Тбилиси расценивает этот инцидент как подготовительный этап к государственному перевороту в стране. При этом оппозиционные силы призывают жителей Грузии к массовым акциям протеста в столице, что грузинские власти рассматривают как попытку дестабилизировать ситуацию в государстве.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.