В Грузии решили потребовать ответ от Украины за недружественные шаги
Спикер парламента Грузии пообещал потребовать объяснений от Украины
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.
Власти Грузии намерены потребовать ответа от руководства Украины за совершенные недружественные шаги после завершения военного конфликта, передает ТАСС.
Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя ситуацию с задержанием двух граждан Украины. Они были задержаны после попытки ввоза в страну 2,4 кг гексогена, который, по данным следствия, был передан водителю на территории Украины представителями Службы безопасности Украины.
Водитель грузовика сообщил, что взрывчатку планировалось доставить в Россию, однако грузинские спецслужбы не подтверждают эту версию. Следствие полагает, что гексоген должны были доставить в район Авлабар в Тбилиси, но конечные цели ввоза взрывчатки остаются неизвестны. Папуашвили подчеркнул, что после окончания военного конфликта в стране грузинские власти потребуют от украинского руководства ответов по поводу подобных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.