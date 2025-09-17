  • Новость часаРоссийские войска продвинулись под Северском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Зеленский обратился к Западу с требованием думать об Украине
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    23 комментария
    17 сентября 2025, 09:49 • Новости дня

    Володин обвинил Байдена и Европу в росте радикализма в мире

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал рост радикализма в мире с поддержкой ЛГБТ-движения (движение признано в России экстремистским и запрещено) западными политиками, в частности экс-президентом США Джо Байденом.

    Володин заявил, что бывший президент США Джо Байден и лидеры европейских стран своими действиями создали атмосферу радикализма, с которой сегодня сталкивается весь мир. Он отметил, что финансируя деятельность ЛГБТ-движения (движение признано экстремистским и запрещено в России), западные политики «вырастили радикалов». По его словам, эта политика наносит огромный ущерб государствам и политическим системам, следует из видео в канале Max Володина.

    Володин также напомнил о недавних трагических событиях в Соединенных Штатах и выразил мнение, что в отношении президента Дональда Трампа ведется шантаж, а его ближайших соратников пытаются устранить. Он подчеркнул, что сам Трамп чудом избежал гибели во время избирательной кампании.

    Ранее Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка, проживал вместе с человеком, совершающим трансгендерный переход.

    Убийство Чарли Кирка спровоцировало всплеск гнева среди американских правых и призывы к мести.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране существует «радикально левая группа сумасшедших», и пообещал решить эту проблему.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Песков: Москва слышала слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Комментарии (10)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times

    Дробницкий: Лишение леволиберальных СМИ монополии на вещание станет вызовом для Трампа

    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В большинстве случаев американским леволиберальным СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и выплатить Дональду Трампу компенсацию. Президент США выставит это как свою победу. Но его ключевая проблема останется нерешенной, так как мейнстримная пресса продолжит публиковать домыслы и фейки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал иск Трампа на 15 млрд долларов против The New York Times.

    «Леволиберальные силы обладают в США медийной монополией. Ведущие американские новостные агентства держат дискурс и освещают события в том виде, в котором это выгодно вышестоящей элите», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что через прессу распространялись домыслы, а порой и просто фейки о Дональде Трампе: его решениях, заявлениях, а также о прошлом политика.

    «Правоконсервативные каналы, например, Fox News, а также интернет-активисты не могут полностью сломать медийную картину. Поэтому американский лидер борется с этой проблемой своими методами. Один из них – исключение журналистов из пула Белого дома. Так произошло, в частности с корреспондентами агентства Associated Press. Другой способ – открытое указание на «нечистоплотность» представителей СМИ», – указал собеседник.

    Наконец, еще один «прием» Трампа – это судебные иски о клевете, добавил аналитик. «Президент США нащупал болевую точку: для начала разбирательств ему достаточно указать, что сведения, опубликованные в прессе, ведут к потере его лица, к моральным издержкам. В подавляющем большинстве случаев СМИ легче в досудебном порядке урегулировать спор и заплатить деньги», – уточнил Дробницкий.

    Такое разрешение ситуации выставляется американским лидером как победа. По прогнозам аналитика, иск Трампа против The New York Times ждет именно такая развязка. Как бы то ни было, ключевая проблема президента США остается нерешенной – мейнстримные медиа продолжат «ругать» президента, поскольку это их основная деятельность. «Заплатят они несколько миллионов долларов, но цель куда важнее, чем эти деньги», – подчеркнул политолог.

    Превратить иски, что называется, в «массовое оружие» против СМИ не выйдет. «Во-первых, издержки несут обе стороны. Во-вторых, владельцы медиа будут оказывать давление на судей, которые назначены в основном еще демократами. Наконец, разорить издания, вынудив их платить «откупные», не получится», – детализировал спикер.

    «Дело в том, что американские СМИ принадлежат крупным корпорациям, которые, разумеется, участвуют в политике. Поэтому в случае угрозы банкротства или закрытия изданий или телеканалов, им дадут деньги, ведь это политически важный канал. Другими словами, с помощью частных исков заставить мейнтримные медиа перестать делать то, что они считают своим предназначением, достаточно сложно. Трампу нужно предпринимать другие меры», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп подал иск против газеты The New York Times на 15 млрд долларов, обвинив ее в клевете и оскорблениях. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social. Он назвал издание «рупором леворадикальной Демократической партии» и «одним из худших и самых деградировавших» в США.

    «The New York Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, MAGA-движении («Америка прежде всего») и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», – написал Трамп.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. В частности, телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке Трампа 15 млн долларов. В июле 2025 года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить 16 млн долларов, чтобы урегулировать иск главы Белого дома о вмешательстве телеканала в выборы.

    В том же месяцев Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты The Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 06:46 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины

    Рябков: Нет оснований говорить о встрече в формате России, Украины и США

    Рябков заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее уже дал исчерпывающие разъяснения относительно контактов с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Уж если на эти наши сигналы нет здравого, трезвого, разумного отклика, тем более нет оснований говорить о некоем трехстороннем формате», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения саммита с участием России, США и Украины пока не продвинулась. Сам Путин указывал, что готов встретиться с главой киевского режима на финальном этапе переговоров.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Глава Госдепа США Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить возможность посредничества по мирному урегулированию на Украине и надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил журналистам, что подобное развитие событий было бы крайне негативным. Он подчеркнул, что если лидер США Дональд Трамп откажется от участия в мирном урегулировании или ведет санкции против России, то в мире не останется никого, кто смог бы выступать посредником. Рубио отметил, что администрация США надеется избежать такого развития событий, поскольку считает его крайне негативным.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    Президент США признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным из-за трудностей в урегулировании украинского кризиса.

    Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерегал от излишнего оптимизма.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 00:14 • Новости дня
    США признали неспособность полностью отказаться сейчас от российского урана

    Глава Минэнерго США Райт: Момент отказа от российского урана пока не достигнут

    Tекст: Антон Антонов

    США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.

    По словам Райта, страна только «приближается к моменту», когда сможет полностью прекратить использование российского урана, но пока этого не достигла, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Он отметил, что Белый дом рассчитывает на значительный рост спроса на уран внутри страны, в том числе благодаря развитию крупных и малых модульных реакторов. «Мы нуждаемся в больших объемах внутреннего производства урана и обогатительных мощностей», – указал Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на санкции США представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что сами США продолжают импортировать из России уран для своей ядерной промышленности. Президент США Дональд Трамп сказал, что не знает об импорте урана из России. В 2024 году Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Комментарии (425)
    16 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Рябков сообщил о планах России провести переговоры с США до конца осени

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассчитывает до конца осени провести новую встречу по ключевым вопросам в двусторонних отношениях с США, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Все же, если говорить о каких-то временных рамках, то мы ориентируемся на то, чтобы постараться провести такое мероприятие по крайней мере до конца осени», –приводит слова Рябкова ТАСС.

    По его словам, переговоры уже несколько раз откладывались, причина заключалась не только в логистических или организационных сложностях, но и в желании, чтобы переговоры привели «к ощутимому прогрессу».

    «Риск того, что обнаружится топтание на месте и мы не добьемся никакого продвижения, есть», – подчеркнул дипломат.

    Замминистра добавил, что при наличии политической воли у обеих сторон работа за кулисами может помочь сформировать основу для дальнейших шагов, после чего организационные вопросы будут решены достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил, что Москва и Вашингтон согласуют сроки третьего раунда консультаций. Он говорил, что в продвижении двусторонней повестки нет задержек – имеется только техническая пауза.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 02:26 • Новости дня
    Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН

    Рябков: Шансы проведения встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие

    Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятность проведения встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио достаточно велика, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, сейчас данный вопрос находится «в процессе обсуждения». «Я думаю, шансы высокие», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назначен руководителем российской делегации для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщалось, что его выступление на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября. В 2024 году Лавров также выступал на неделе высокого уровня ГА ООН.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:17 • Новости дня
    США заявили о возможности завершения конфликта на Украине через 90 дней

    Министр финансов США назвал условие прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский министр финансов Скотт Бессент высказал мнение о том, что конфликт на Украине может закончиться в течение трех месяцев при определенных условиях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в течение 60 или 90 дней, если европейские страны введут серьезные вторичные пошлины против государств, покупающих российскую нефть, сообщает Ura.ru.

    Бессент подчеркнул: «Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней».

    Он добавил, что США готовы к сотрудничеству с европейскими странами для дальнейшего ужесточения санкций против российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл». В интервью агентствам Reuters и Bloomberg Бессент отметил важность согласованных действий по экономическому давлению для достижения заявленных целей.

    Ранее Бессент заявил, что США не планируют вводить дополнительные пошлины против Китая за закупку российской нефти без поддержки европейских стран.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин рассматривает любые ограничения по импорту российской нефти как нарушение своих интересов и готовит жесткий ответ на возможные пошлины.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по саммиту России, США, Украины

    Песков заявил, что по саммиту России, США и Украины изменений нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива проведения саммита при участии России, США и Украины пока не продвинулась, несмотря на заявления американской стороны о возможной встрече, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких изменений в вопросе организации саммита России, США и Украины на данный момент не произошло, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что встреча лидеров трех стран состоится «относительно скоро», Песков отметил: «Нет, пока никаких подвижек нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине, по словам Дмитрия Пескова, требует длительного времени.

    Переговорные группы России и Украины временно прекратили прямой диалог, однако каналы связи и готовность к обсуждению мирного урегулирования сохраняются.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Захарова не исключила встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    Захарова не опровергла возможность переговоров Лаврова и Рубио на ГА ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметила, что подготовка двусторонних встреч Лаврова на полях сессии ООН продолжается, и конкретных заявлений по переговорам с Рубио пока нет.

    График переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сейчас обсуждается, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что не хотела бы делать преждевременные заявления относительно возможной встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Захарова отметила: «Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать».

    Она не уточнила, идет ли конкретная подготовка к переговорам между Лавровым и Рубио, однако подчеркнула важность ожидания официальных сообщений по итогам формирования расписания встреч.

    Вопрос о возможности такой встречи остается открытым, как и конкретные детали двусторонних контактов главы МИД России в ходе сессии ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о планах обсудить варианты переговоров с Россией на предстоящих консультациях с представителями администрации США.

    Европа и офис Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, что приводит к появлению абсурдных предложений при разработке гарантий для Украины.

    Дональд Трамп отметил, что США не собираются выходить из процесса урегулирования, несмотря на усталость от затягивания переговоров. Трамп также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут встретиться без его участия.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»

    Медведев: Выборы в России проходят в боевых условиях

    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    «Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Он также назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества. Он подчеркнул, что населенные пункты региона, которые сейчас опустели, должны быть возрождены. «Сделаем и это», – отметил Медведев.

    Медведев заявил, что исполнение предвыборных обязательств – ключевой фактор будущих побед «Единой России». Медведев напомнил о необходимости не утратить доверие граждан, подчеркнув, что «рейтинги, тем более победа» на выборах, важны, «но еще важнее – не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны оказали» депутатам и главам регионов. Он добавил, что власть «начинается» на муниципальном и региональном уровнях, и что стабильное функционирование органов власти критически важно для государства. Кандидаты от «Единой России» выступили весьма достойно на выборах в ЕДГ, сказал он.

    «Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал Медведев.

    Он отметил, что доверие избирателей – результат большой работы партии и курса, проводимого президентом России Владимиром Путиным. Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Навроцкий потребовал установить, правда ли дом в Польше разрушила ракета F-16
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации