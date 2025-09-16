На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создан в России
Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создан в России, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения, его сопредседателями назначены министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова, заместителями сопредседателей стали замминистра просвещения Ольга Колударова и зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.
Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, уточнили в Минпросвещения.
«Выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования. Кроме того, к задачам совета относятся: рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов; разработка рекомендаций по защите профессиональной чести и достоинства учителей», – сказано в посте.
В ведомстве отметили, что решения совещательного органа носят рекомендательный характер. В составе совета – представители Минпросвещения, Общероссийского профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов России и ведущие эксперты в сфере образования.
