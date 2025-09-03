В России запустили онлайн-курс поддержки молодых педагогов

Tекст: Елизавета Шишкова

О запуске онлайн-платформы «Цифровой Машук» сообщил председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул значимость этого проекта для поддержки молодых специалистов, педагогов и наставников, а также отметил, что цифровые инструменты позволят повысить вовлеченность молодежи в образовательные процессы.

Четвертый онлайн-курс под названием «Педагогический марафон: погружение в профессию» нацелен на комплексное сопровождение молодых педагогов в период профессиональной адаптации. В рамках курса участники смогут пройти четыре мини-лекции от экспертов Центра знаний, представителей бизнеса и исследовательских компаний.

Основная цель курса – облегчить интеграцию начинающих специалистов в коллектив и подготовить их к современным вызовам образования. Концепция курса построена на сочетании образовательного контента, практических заданий и диагностических инструментов, что поможет слушателям сформировать профессиональное понимание, выявить индивидуальные точки роста и выстроить персональную траекторию развития.

После завершения обучения участники получат авторские методические материалы, подготовленные командой «Машука».