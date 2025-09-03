Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
В России запустили онлайн-курс поддержки молодых педагогов
Четвертый онлайн-курс проекта «Цифровой Машук» поможет молодым педагогам эффективнее адаптироваться на первом рабочем месте, используя современные цифровые инструменты обучения.
О запуске онлайн-платформы «Цифровой Машук» сообщил председатель Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он подчеркнул значимость этого проекта для поддержки молодых специалистов, педагогов и наставников, а также отметил, что цифровые инструменты позволят повысить вовлеченность молодежи в образовательные процессы.
Четвертый онлайн-курс под названием «Педагогический марафон: погружение в профессию» нацелен на комплексное сопровождение молодых педагогов в период профессиональной адаптации. В рамках курса участники смогут пройти четыре мини-лекции от экспертов Центра знаний, представителей бизнеса и исследовательских компаний.
Основная цель курса – облегчить интеграцию начинающих специалистов в коллектив и подготовить их к современным вызовам образования. Концепция курса построена на сочетании образовательного контента, практических заданий и диагностических инструментов, что поможет слушателям сформировать профессиональное понимание, выявить индивидуальные точки роста и выстроить персональную траекторию развития.
После завершения обучения участники получат авторские методические материалы, подготовленные командой «Машука».