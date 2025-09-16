ФСБ задержала торговавших фальшивыми справками для увольнения с СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники за свои услуги просили 3,5 млн рублей, они обещали за эти деньги организовать госпитализацию и увольнение военнослужащих СВО с помощью фиктивных справок, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Также злоумышленники обещали содействие якобы со стороны сотрудников ФСБ, что также являлось ложью.

Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Расследование ведет военное следственное управление Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу.

Устанавливается причастность задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности в регионе, а также проводится поиск возможных потерпевших.

В начале мая в Шереметьево раскрыли случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Предполагаемого организатора преступлений поместили под стражу.

Вместе с тем один из обвиняемых по делу хищении денег у бойцов СВО Дмитрий Боглаев выразил намерение отправиться на спецоперацию.