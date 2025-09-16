На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
ФСБ задержала торговавших фальшивыми справками для увольнения с СВО
В Ленобласти раскрыли деятельность группы, которая предлагала военным освобождение от службы с помощью фиктивных медицинских документов за крупную сумму, сообщили в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Злоумышленники за свои услуги просили 3,5 млн рублей, они обещали за эти деньги организовать госпитализацию и увольнение военнослужащих СВО с помощью фиктивных справок, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Также злоумышленники обещали содействие якобы со стороны сотрудников ФСБ, что также являлось ложью.
Возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Расследование ведет военное следственное управление Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу.
Устанавливается причастность задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности в регионе, а также проводится поиск возможных потерпевших.
В начале мая в Шереметьево раскрыли случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Предполагаемого организатора преступлений поместили под стражу.
Вместе с тем один из обвиняемых по делу хищении денег у бойцов СВО Дмитрий Боглаев выразил намерение отправиться на спецоперацию.