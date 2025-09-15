Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
Нетаньяху заявил о грядущей частичной автаркии экономики Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что израильской экономике в ближайшем будущем предстоит работать в условиях ограниченных международных связей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны готовиться к экономической изоляции, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на конференции департамента генерального бухгалтера министерства финансов Израиля.
«Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей – ред.)», – заявил Нетаньяху.
Премьер-министр отметил, что международное давление на Израиль усиливается, что может привести к существенным ограничениям во внешних экономических отношениях и потребует от страны новых экономических решений.
Нетаньяху подчеркнул, что изоляция затронет не все сферы, однако подготовка к такой ситуации необходима уже сейчас.
