Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.
Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.
По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».
«Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.
Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.
Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.