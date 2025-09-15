Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией

Tекст: Вера Басилая

Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

«Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.