    Грузию начинает воротить от НАТО
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Путин наградил Медведева орденом
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 13:36 • Новости дня

    БРК «Бал» поразил условный флот крылатой ракетой «Уран»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений «Запад-2025» дивизион комплекса «Бал» Северного флота выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» по морской цели у побережья полуострова Рыбачий, сообщили в Минобороны.

    Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» из состава Северного флота нанес удар противокорабельной крылатой ракетой «Уран» по морской цели в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. В сообщении Минобороны отмечается, что расчет совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район побережья полуострова Рыбачий, где в кратчайшие сроки развернул комплекс на позиции.

    Военнослужащие отработали действия по обнаружению морских целей, после чего по сигналу произвели пуск по объекту, имитирующему отряд кораблей условного противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с использованием беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям в рамках маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель с помощью ракеты «Циркон».

    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск на учениях «Запад-2025»

    Глава Минобороны Белоруссии Хренин оценил готовность войск на учениях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинспектировал один из районов совместных учений с Россией, где войска отрабатывают оборону от условного противника.

    О готовности белорусских войск к выполнению задач в рамках учений «Запад-2025» сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, передает ТАСС. Глава Минобороны посетил один из районов совместных учений и заслушал доклады командиров, после чего дал оценку подготовке военнослужащих.

    В ходе учений подразделения оперативных объединений проводят оборонительную операцию, удерживают укрепленные районы и ведут огонь по условному противнику. Командование соединений контролирует действия войск и координирует применение сил и средств на местах.

    Воздушно-космические силы и войска ПВО отрабатывают отражение ударов противника и обеспечивают авиационную поддержку сухопутных войск. Управление войсками региональной группировки осуществляется с командного пункта, где принимаются ключевые решения по ходу учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025». В рамках учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

    Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    Пхеньян выступил с резкой критикой совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, назвав их угрозой безопасности страны.

    О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

    Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

    Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

    Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

    Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

    Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

    Китайский аналитический центр «Синьхуа» обнародовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами. Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Кенджу и рассматривает возможность встречи с Си Цзиньпином на полях мероприятия.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о попытках властей заманить жителей Сумской области в оборону

    «Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).

    «Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».

    Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.

    На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ДНР

    Украинские войска выпустили два боеприпаса по территории ДНР за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение минувших суток два обстрела с украинской стороны зафиксировали на горловском направлении в ДНР, пострадавших среди мирных граждан не было.

    Два обстрела были осуществлены украинскими вооруженными формированиями по территории ДНР за прошедшие сутки, передает РИА «Новости». В управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что обе атаки произошли на горловском направлении.

    Всего по данным ведомства было выпущено два боеприпаса.

    Зафиксированных жертв среди гражданского населения в результате обстрелов не зарегистрировано.

    В предыдущие сутки в ДНР был отмечен один обстрел со стороны украинских войск.

    Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка и является одним из крупнейших городов ДНР, в котором до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время боев за Красногоровку украинские военные оборудовали огневую точку на верхних этажах жилого дома, где в подвале укрывались мирные жители.

    В результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР погибла женщина и пострадали пять мирных жителей. Российские военные спасли военнослужащего ВСУ Константина Зинина, которого ранил заградотряд возле села Карла Маркса в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 02:35 • Новости дня
    Армия России заняла новые позиции восточнее Юнаковки за неделю

    Эксперт сообщил о продвижении российской армии восточнее Юнаковки

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие смогли занять новые позиции на востоке от Юнаковки, несмотря на активные контратаки украинских сил.

    Как передает ТАСС, за минувшую неделю армия России продвинулась на востоке от Юнаковки Сумской области, несмотря на попытки контратак со стороны украинских военных.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в районе Юнаковки украинские боевики пытались контратаковать, однако российские войска реализовали ряд мер, что позволило использовать ситуацию в своих интересах.

    «В восточной части Юнаковки был занят ряд новых позиций. Также небольшое продвижение было по направлению Хотени – это с юго-запада Юнаковки наши войска продвинулись», – заявил Марочко.

    По его словам, продвижение российских сил сопровождалось активным сопротивлением противника, но позволило занять важные участки на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 200 человек, на Сумском направлении идут тяжелые бои.

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 09:30 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время маневров «Запад-2025» в Баренцевом море фрегат «Адмирал Головко» успешно поразил морскую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», использовав данные Ту-142, сообщили в Минобороны России.

    Северный флот нанес удар по условному противнику с применением гиперзвукового оружия в Баренцевом море в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. По информации Минобороны России, стрельбу по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко». В ведомстве подчеркнули: «В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко».

    Район стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Целеуказание по мишенной позиции на командный пункт группировки сил осуществлял дальний противолодочный самолет Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота.

    По данным объективного контроля, поступавшим в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:42 • Новости дня
    В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на рейсы

    Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

    Tекст: Денис Тельманов

    Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за временных ограничений, введенных ради обеспечения безопасности воздушного движения.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги введены по решению Росавиации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

    Он уточнил, что меры необходимы для повышения уровня безопасности полетов.

    Ограничения касаются всех рейсов аэропорта «Грабцево» и действуют на неопределенный срок. Представитель Росавиации отметил, что решение принято в интересах безопасности пассажиров и экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в уфимском аэропорту временно приостановили операции по приему и отправке самолетов для усиления мер безопасности полетов.

    В аэропорту Ижевска временно установили ограничения на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности. Аэропорты Волгограда и Ярославля также ввели временные ограничения полетов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 09:13 • Новости дня
    Российские мотострелки переправились через Березину на учениях «Запад-2025»

    Российские БМП-3 и белорусские Ми-35 отработали переправу через Березину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России отработали переправу на БМП-3 через Березину на учениях «Запад-2025», получив поддержку ударных вертолетов Ми-35 из Белоруссии, сообщило Минобороны республики.

    Российские мотострелковые подразделения успешно переправились через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3 в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. Переправа прошла под воздушным прикрытием ударных вертолетов Ми-35, пилотируемых военнослужащими Белоруссии.

    «Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35», – говорится в сообщении Минобороны республики.

    После завершения переправы российским военным поступила задача блокировать незаконное вооруженное формирование. В ведомстве отметили, что эффективные совместные действия показали высокий уровень взаимодействия между армиями России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польша также перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над тремя регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами ПВО за полчаса утром 14 сентября в разных областях России, сообщили в Минобороны.

    Силы ПВО России сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости». Минобороны РФ уточнило, что инцидент произошел утром 14 сентября, с 8.00 до 8.30 по московскому времени. Три БПЛА были уничтожены над Курской областью, еще по одному – над Рязанской и Нижегородской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о ликвидации 80 украинских дронов над регионами России за ночь. Минобороны также сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотников за сутки. Разработчики рассказали, что на юге России усиливают меры защиты автовокзалов от атак беспилотников.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Связисты провели линию связи при помощи БПЛА на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие связи применили беспилотный летательный аппарат для монтажа линии оптоволоконной связи в рамках учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Во время совместных учений «Запад-2025» специалисты связи Вооруженных сил России и Белоруссии проложили оптоволоконную линию связи с помощью беспилотника, передает ТАСС. В Минобороны отметили: «В ходе отработки одного из тактических эпизодов на совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» специалисты войск связи протягивали оптоволоконную линию связи, используя беспилотный летательный аппарат».

    Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, коммутационного оборудования и специальной аппаратуры, а также организовали спутниковые каналы связи и видеоконференцсвязь на командных пунктах.

    Системы радиоэлектронной борьбы использовались для защиты пунктов управления от возможных атак беспилотников условного противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность белорусских войск на учениях «Запад-2025». Минобороны России сообщило об уничтожении условного противника в ходе этих учений. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в рамках маневров.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили наземные цели, имитирующие резервы условного противника, в рамках учения «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России отработали бомбовые удары на одном из полигонов в рамках совместного учения России и Белоруссии «Запад-2025», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что летчики применили авиационные бомбы по наземным целям, которые обозначали выдвигающиеся резервы условного противника.

    Во время выполнения задачи экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около четырехсот метров, отметили в российском военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск во время учений «Запад-2025». Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на этих учениях. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в ходе маневров.

    Комментарии (0)
    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого округа
    Тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области, погиб машинист
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Основатель Pink Floyd призвал к референдуму на Восточной Украине
    Задержан обманувший Газманова мошенник

