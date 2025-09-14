БРК «Бал» поразил условный флот крылатой ракетой «Уран»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» из состава Северного флота нанес удар противокорабельной крылатой ракетой «Уран» по морской цели в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. В сообщении Минобороны отмечается, что расчет совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район побережья полуострова Рыбачий, где в кратчайшие сроки развернул комплекс на позиции.

Военнослужащие отработали действия по обнаружению морских целей, после чего по сигналу произвели пуск по объекту, имитирующему отряд кораблей условного противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с использованием беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям в рамках маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель с помощью ракеты «Циркон».