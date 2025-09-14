Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.9 комментариев
Российские мотострелки переправились через Березину на учениях «Запад-2025»
Российские БМП-3 и белорусские Ми-35 отработали переправу через Березину
Военнослужащие России отработали переправу на БМП-3 через Березину на учениях «Запад-2025», получив поддержку ударных вертолетов Ми-35 из Белоруссии, сообщило Минобороны республики.
Российские мотострелковые подразделения успешно переправились через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3 в рамках учений «Запад-2025», передает ТАСС. Переправа прошла под воздушным прикрытием ударных вертолетов Ми-35, пилотируемых военнослужащими Белоруссии.
«Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35», – говорится в сообщении Минобороны республики.
После завершения переправы российским военным поступила задача блокировать незаконное вооруженное формирование. В ведомстве отметили, что эффективные совместные действия показали высокий уровень взаимодействия между армиями России и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» стартовали на полигонах России и Белоруссии. Польша полностью закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польша также перекрыла границу с Белоруссией забором с колючей проволокой.