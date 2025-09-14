Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.8 комментариев
Явка на выборах губернатора ЕАО составила 67,34% к полудню
Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) на третий день голосования к 12.00 (5.00 мск) составила 69,07%, сообщила в Telegram-канале избирательная комиссия.
По состоянию на 12.00 (5.00 мск) по ЕАО избирателей 116 677 человек, из них проголосовали 80 585 (69,07 %) избирателей,
сообщила избирательная комиссия региона.
Там уточнили, что в Биробиджане проголосовали 37 307 (66,28%) избирателей, в Биробиджанском районе – 6 706 (78,00 %), в Ленинском районе – 6 607 (67,90 %),
в Облученском районе – 12 317 (67,75 %), в Октябрьском районе – 4 287 (68,67 %) и
в Смидовичском районе – 13 361 (75,73 %) избирателей.
Завершающий день голосования
стартовал в России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за два дня голосования на выборах губернатора
Ленинградской области участие приняли более 669 тысяч избирателей, что составило почти 46,8% от общего числа.
Почти половина избирателей Брянской области приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа.
Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.