Завершающий день голосования стартовал в России
Единый день голосования в России проходит с 12 по 14 сентября. Всего в России проходит около 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе.
В воскресенье, 14 сентября, в завершающий день голосования, пройдут выборы глав в 21 субъекте страны, причем 20 из них будут прямыми и одни – через парламенты субъектов.
Также состоятся выборы депутатов законодательных органов госвласти в субъектах России и муниципальные выборы, напомнили в Центризбиркоме (ЦИК).
В Калмыкии дополнительные выборы депутата по одномандатному избирательному округу № 11 пройдут 13 и 14 сентября, как и в Курганской области.
Как сообщала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, обращения, требующие рассмотрения на заседании комиссии, в период избирательных кампаний не поступали. В ЦИК заявил о намерении после Единого дня голосования предложить улучшения законодательства
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за два дня голосования на выборах губернатора Ленинградской области участие приняли более 669 тысяч избирателей, что составило почти 46,8% от общего числа.Почти половина избирателей Брянской области
приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области
проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа.
Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.