ЦИК заявил о намерении после ЕДГ предложить улучшения законодательства

Tекст: Ирма Каплан

По словам Булаева, анализ эффективности законодательства проводится традиционно после каждого единого дня голосования совместно с экспертным сообществом. По итогам работы формируются предложения по совершенствованию избирательного законодательства, передает ТАСС.

Булаев отметил, что необходимость такой оценки существует всегда, особенно перед крупными избирательными кампаниями.

Следующие выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на сентябрь 2026 года, и это также станет поводом для обновления нормативной базы. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, когда истекает срок полномочий нынешнего созыва, а именно 20 сентября.

Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В Общественной палате России в пятницу состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

