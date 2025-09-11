В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.4 комментария
Наблюдательные центры начали работу перед Единым днем голосования
Ситуационный центр ОП РФ подготовил более 51 тыс. наблюдателей для ЕДГ-2025
В Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.
Информацию о запуске центров передает НОМ. Общественная палата России перед Единым днем голосования (ЕДГ) открыла Ситуационный центр, где были озвучены данные о подготовке 72 879 наблюдателей из 56 регионов страны, из которых более 51 тыс. направлены на избирательные участки от общественных палат.
Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю Алена Булгакова отметила, что система полностью готова к мониторингу выборов, созданы все необходимые условия для соблюдения принципов избирательного права, а вся инфраструктура общественного наблюдения функционирует на базе постоянных общественных штабов.
Булгакова добавила: «Сегодня созданы все необходимые условия для соблюдения всех принципов избирательного права, свободного выявления граждан, для обеспечения удобства и безопасности в дни голосования». Особое внимание уделено безопасности наблюдателей в приграничных регионах, таких как Курская область, где уже приняты дополнительные меры, сообщил сопредседатель корсовета при ОП Максим Григорьев. Регионы, подключившиеся к центру, подтвердили свою готовность к старту выборов.
В МГЮА им. Кутафина открылся экспертный центр ассоциации НОМ и МРГ Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Центр будет обрабатывать поступающие сообщения от наблюдателей и консультировать региональные штабы по правовым вопросам. Верификацией данных займутся волонтеры-юристы из числа студентов МГЮА, прошедшие специальное обучение.
С центром будут работать региональные эксперты НОМ и представители СПЧ, которые выедут на проблемные участки в регионах. В первый день голосования планируется брифинг с подключением представителей регионов.