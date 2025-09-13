  • Новость часаМинобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    13 сентября 2025, 08:29 • Новости дня

    «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели на расстоянии более 200 километров в ходе учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» Северного флота нанесли ракетный удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели, имитировавшей корабельную группировку условного противника, сообщает ТАСС. Стрельбы прошли с побережья архипелага Земля Франца Иосифа в рамках стратегических учений «Запад-2025».

    Как отметили в Минобороны, подразделения совершили марш на позиционный район, уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника и обеспечили безопасное перемещение техники. После получения сигнала, боевые расчеты выполнили залповую стрельбу двумя ракетами «Оникс» по морской цели на удалении более 200 километров.

    В ведомстве уточнили: «По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет». Комплексы «Бастион» позволяют формировать зоны ограничения доступа и маневра в Арктике и защищают побережье протяженностью более 600 километров.

    Сверхзвуковые ракеты «Оникс» движутся к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука и практически неуязвимы для современных систем ПВО-ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2025». Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.

    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    12 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    @ MBDA/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дании объявили о закупке французско-итальянской системы SAMP/T для организации долгосрочной противовоздушной обороны, потеснив американские разработки.

    Дания выбрала французско-итальянскую систему SAMP/T в качестве основной платформы для долгосрочной противовоздушной обороны, передает Politico.

    Решение стало значимым успехом для Франции и ударом по позициям Соединенных Штатов, которые предлагали свой Patriot.

    В заявлении Министерства обороны Дании отмечается: «Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха». Для систем средней дальности Дания рассматривает норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T и французскую VL MICA.

    Выбор между SAMP/T и Patriot рассматривался как первый тест на готовность Европы ограничить закупки из США в условиях недоверия к Дональду Трампу. Кроме того, Копенгаген ранее становился объектом давления со стороны Вашингтона по вопросу Гренландии.

    Дания стала первой европейской страной после Франции и Италии, закупившей SAMP/T, созданную компаниями MBDA и Thales. Министерство также пояснило, что системы были выбраны исходя из «операционных, экономических и стратегических факторов». Общая стоимость закупки и эксплуатации наземных систем ПВО и ПРО оценивается в 58 млрд крон (примерно 7,7 млрд евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall предложил создать дешевые системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами. Посол России отметил, что Дания поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Дания приняла решение выделить свыше 68 млн долларов на восстановление Украины.

    11 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.

    На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.

    В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.

    На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.

    Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    11 сентября 2025, 13:50 • Новости дня
    На МиГ-УТС внедрили уникальное распределенное управление самолетом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В конструкции нового учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС впервые появится распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами, заявил первый заместитель управляющего директора ОКБ ОТА – директор ОКБ Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) – Алексей Матвеев.

    По его словам, разработка учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС ведется с учетом будущих требований, чтобы курсанты могли пересаживаться на истребители шестого и седьмого поколений, передает ТАСС.

    Матвеев уточнил, что машина должна быть одновременно простой, надежной и максимально современной.

    По словам Матвеева, основная цель – обеспечить актуальность самолета и соответствие не только сегодняшним, но и завтрашним стандартам. «Самолет должен быть простым и надежным, с одной стороны. С другой стороны, он должен быть очень современным и отвечать требованиям не столько сегодняшнего дня, сколько требованиям завтрашнего дня. Чтобы курсанты, которые на нем учились, пересаживались не только на сегодняшние [самолеты] пятого поколения, но и на комплексы шестого поколения и на любые комплексы возможного развития шестого и седьмого поколения», – заявил Матвеев.

    В МиГ-УТС впервые будет реализовано распределенное управление с четырьмя взаимозаменяемыми индикаторами. Матвеев отметил, что при отказе одного индикатора управление возьмут на себя остальные, что повысит надежность и безопасность полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали первый летный образец учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС.

    11 сентября 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков заявил о плановом проведении учений «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупные совместные учения «Запад-2025» станут очередным этапом военного сотрудничества России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, стратегические учения «Запад-2025» пройдут согласно установленному плану и не направлены против какой-либо страны, передает ТАСС.

    Песков добавил, что главная задача учений – отработка взаимодействия между Россией и Белоруссией в рамках военного сотрудничества.

    Песков подчеркнул: «Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили учения «Запад-2025» по телефону. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений «Запад-2025».

    11 сентября 2025, 18:57 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    В поселках Комсомольский и Красная Яруга были ранены трое, включая девушку восемнадцати лет и двух взрослых, вследствие атак беспилотников.

    Три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ по поселкам Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области, передает ТАСС. В Комсомольском осколочные ранения и баротравмы получили восемнадцатилетняя девушка и мужчина, их доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате взрывов были повреждены четыре автомобиля.

    В Красной Яруге женщина получила слепое осколочное ранение спины от детонации беспилотника. Ее также направили в городскую больницу № 2. Губернатор региона сообщил о происшествии в своем Telegram-канале и отметил, что медицинские бригады оказывают пострадавшим необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, а в городе и районе сохраняется тяжелая обстановка. ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по двум школьным автобусам и учебному заведению в Васильевке в Запорожской области. В Белгородской области силы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа.

    12 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Европейским странам следует срочно разработать и наладить массовое производство доступных систем ПВО, чтобы эффективно отражать атаки дешевых дронов, цена которых продолжает снижаться, заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Европе необходимо срочно увеличить вложения в разработку и производство недорогих систем противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times отметил, что возможности и технологии для создания таких систем уже существуют, однако требуется наращивать производственные мощности, чтобы снизить расходы.

    Паппергер заявил: «Применять оружие стоимостью от 200 до 500 тыс. долларов против беспилотников стоимостью 20 тысяч совершенно бессмысленно». По его оценке, стоимость дронов будет уменьшаться, что лишь усугубит проблему затрат для европейских армий.

    По данным Politico, НАТО пока не готово к эффективной борьбе с дронами, а использование истребителей F-35 для перехвата БПЛА обходится в миллионы евро. Даже при участии различных видов техники альянсу удалось уничтожить лишь часть неопознанных дронов. Западные дипломаты отмечают, что регулярное применение дорогостоящих боевых самолетов нецелесообразно, с этим согласился и генсек НАТО Марк Рютте.

    В ночь на 10 сентября польская армия зафиксировала 19 случаев нарушения воздушного пространства БПЛА и сообщила об уничтожении нескольких беспилотников. После этого Польша инициировала консультации НАТО на основании статьи 4 договора.

    Минобороны России заявило, что удары наносились только по объектам украинского ВПК, а объекты на территории Польши не являлись целью. Дальность российских БПЛА, по данным Минобороны, не превышает 700 км, министерство готово к консультациям с польской стороной.

    Напомним, накануне немецкий концерн Rheinmetall объявил о передаче Киеву новых систем противодронной защиты Skyranger. Ранее компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна.

    11 сентября 2025, 11:16 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    В вооруженных силах России появился первый специальный отряд беспилотников, командный пункт которого размещен на значительном удалении от фронта.

    Первый специальный отряд беспилотных летательных аппаратов с пунктом управления, расположенным на сотни километров от линии боевого соприкосновения, создан в армии России, сообщили в пресс-службе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    В ЦБСТ отметили, что новый тыловой центр управления создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады при поддержке партии «Единая Россия». Отряду передали современные дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита», передает ТАСС.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что такой отряд впервые позволяет в рамках одного пункта управления, находящегося на удалении в сотни километров, объединять работу операторов разведывательных и ударных БПЛА.

    Безруков также пояснил: «На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопку и убегать обратно».

    Накануне стало известно, что партия «Единая Россия» и Центр боевого применения и сопровождения технологий (ЦБСТ) создали новые тыловые центры управления беспилотниками.

    ЦБСТ ранее передал дроны «Скворец» отряду Тихоокеанского флота на учениях «Восточный бриз-2025».

    Председатель правления ЦБСТ оценил влияние санкций Киева на производителей беспилотников как незначительное.

    12 сентября 2025, 13:09 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На северо-востоке России стартовало масштабное учение Тихоокеанского флота с участием атомных подлодок, кораблей и береговых комплексов.

    Командно-штабное учение с объединенным командованием войск и сил началось на Тихоокеанском флоте, передает ТАСС.

    Маневры проходят на северо-востоке России, охватывая морские коммуникации северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островную зону.

    В учении участвуют более десяти кораблей и катеров, несколько атомных подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион». Под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины военным предстоит отработать поиск подлодок условного противника, отражение воздушных атак, нанесение ракетных ударов по морским целям.

    В рамках тренировки также будут совершенствоваться навыки обороны от атак беспилотников и катеров без экипажа, отметили в пресс-службе флота. По словам представителей ТОФ, «учение является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде и направлено на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров. Российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави для делового визита в Малайзию. На Бали стартовали учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая.

    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

