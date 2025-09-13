«Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Северного флота нанесли ракетный удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели, имитировавшей корабельную группировку условного противника, сообщает ТАСС. Стрельбы прошли с побережья архипелага Земля Франца Иосифа в рамках стратегических учений «Запад-2025».

Как отметили в Минобороны, подразделения совершили марш на позиционный район, уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника и обеспечили безопасное перемещение техники. После получения сигнала, боевые расчеты выполнили залповую стрельбу двумя ракетами «Оникс» по морской цели на удалении более 200 километров.

В ведомстве уточнили: «По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет». Комплексы «Бастион» позволяют формировать зоны ограничения доступа и маневра в Арктике и защищают побережье протяженностью более 600 километров.

Сверхзвуковые ракеты «Оникс» движутся к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука и практически неуязвимы для современных систем ПВО-ПРО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2025». Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.