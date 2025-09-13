МЧС сообщило об афтершок магнитудой 7,0 на Камчатке

Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

Tекст: Ирма Каплан

«Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

«То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.