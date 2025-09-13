Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
МЧС сообщило об афтершок магнитудой 7,0 на Камчатке
Землетрясение произошло в точке с координатами 53.01° северной широты, 160.44° восточной долготы, на глубине 47 км, сообщили в Telegram-канале сейсмологи ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Магнитуда сейсмособытия составила 7.0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 км восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа», – сказано в посте регионального управления МЧС со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
В ведомстве уточнили, что инструментальные данные указывают на ощущение сейсмособытия в некоторых районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов силой до шести баллов. Эвакуация населения не проводилась.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о сильном афтершоке магнитудой 6.3, после которого специалисты осматривают социально значимые объекты и жилой фонд. Он также предупредил об угрозе цунами.