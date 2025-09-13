Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Губернатор Камчатского края предупредил об угрозе цунами после афтершока
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале о сильном афтершоке магнитудой 6.3, после которого специалисты осматривают социально значимые объекты и жилой фонд.
«Магнитуда составила 6.3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», – сказано в посте.
На текущий момент, по информации Солодова, сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет.
Он добавил, что, по уточненным данным сила толчка составила 7,7 в эпицентре землетрясения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. В столице Киргизии несколько минут продолжались подземные толчки, вызвавшие беспокойство среди жителей.