Песков предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании

Песков подчеркнул невозможность быстрых результатов переговоров по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Результаты переговоров по урегулированию ситуации на Украине не могут быть достигнуты мгновенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты».

По словам Пескова, необходимо сохранять реализм и не строить иллюзий по поводу сроков заключения соглашения. Представитель Кремля также напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее отмечал: сначала ожидал быстрого урегулирования, однако позднее осознал, что для этого потребуется значительно больше времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров.