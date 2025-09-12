Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.4 комментария
Песков предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании
Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует длительного времени, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Результаты переговоров по урегулированию ситуации на Украине не могут быть достигнуты мгновенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Безусловно, нельзя носить розовые очки и ожидать, что переговорный процесс даст молниеносные результаты».
По словам Пескова, необходимо сохранять реализм и не строить иллюзий по поводу сроков заключения соглашения. Представитель Кремля также напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее отмечал: сначала ожидал быстрого урегулирования, однако позднее осознал, что для этого потребуется значительно больше времени.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.
Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров.