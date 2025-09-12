  • Новость часаПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    США ищут подходы к России через Белоруссию
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
    Армения заявила о переходе от «братских» отношений с Россией к «партнерским»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    12 сентября 2025, 05:15 • Новости дня

    Новая глава МИД Британии решила посетить Киев

    Купер выбрала Киев для первой зарубежной поездки в качестве главы МИД Британии

    Tекст: Антон Антонов

    В первый зарубежный визит на посту главы МИД Британии Иветт Купер отправится в Киев, сообщила Independent со ссылкой на Форин-офис.

    Купер выбрала для посещения Киев, так как « безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», говорится в сообщении. Министр объявила о предоставлении Украине зимней помощи на 192 млн долларов. Эти средства должны быть направлены на восстановление систем водоснабжения и отопления, а также ремонт газовой и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Купер сменила Дэвида Лэмми на посту главы МИД Британии. Сам Лэмми получил должность вице-премьера после отставки Анджелы Рэйнер.

    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    11 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    @ Bodo Schackow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Два килограмма 400 гр взрывчатого вещества «гексоген» изъяли правоохранители Грузии на территории страны, задержаны два гражданина Украины, следствие не исключает подготовку террористического акта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в Службе государственной безопасности Грузии 11 сентября ее представитель сообщил о задержании двух граждан Украины.

    Один из них – водитель грузовика, в тайнике которого обнаружены взрывчатка, а также 8 мобильных телефонов, компьютер, носители электронной информации, несколько сим-карт и большое количество кокаина

    Представитель СГБ сообщил, что «машина прибыла в Грузию из Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию и была задержана после пересечения КПП в Сарпи».

    Задержан, кроме водителя, другой гражданин Украины - получатель груза.

    Сам гексоген был передан водителю на территории Украины «неустановленным лицом», заявили в СГБ.

    Следствие устанавливает, готовился ли теракт в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна.

    По статье УК Грузии за приобретение, хранение и транспортировку взрывчатки украинцам грозит до восьми лет тюрьмы, за наркотики – до пожизненного срока.

    В августе в станице Старонижестеблиевской на Кубани задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.

    Глава Крыма пояснял, что планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки.

    11 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    NYT: Путин пригрозил серьезным ответом в случае отправки войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подал сигнал, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы, пишет New York Times.

    Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.

    Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».

    Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    11 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба безопасности Украины внесла депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в розыскную базу, обвинив его по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

    Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, передает ТАСС. Фетисов внесен в базу данных украинского МВД, где указано, что розыск инициирован отделением СБУ Тернопольской области в 2022 году.

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заочно обвинен по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». В материалах базы отмечается, что Фетисов находится в розыске по этой статье с марта 2022 года.

    Также с 2021 года Фетисов включен в список украинского экстремистского сайта «Миротворец», где фигурируют лица, которых украинские власти считают причастными к действиям против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Фетисов осудил российских спортсменов, которые уехали за границу и выступают на мировых играх без флага. Фетисов заявил, что Россия утратила статус мировой хоккейной державы. Фетисов пожалел, что Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпиаде-2026.

    12 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    Инцидент с беспилотниками в Польше мог стать результатом ошибки, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это могло быть ошибкой», – приводит слова Трампа ТАСС

    Глава Белого дома также отметил свое недовольство «всей этой ситуацией». При этом он выразил надежду, что «все это прекратится», говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине.

    «Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они были рядом с границей (Польши)», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что ее воздушное пространство было нарушено якобы российскими беспилотниками. Минобороны России заявило, что не планировало поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство отметило, что максимальная дальность полета применявшихся для атаки на украинские цели беспилотников составляет не более 700 км.

    12 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    ПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ленинградской области, по предварительным данным, сбито свыше 20 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «В Тосно на улицах Промышленная и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он отметил, что отражение атаки беспилотников продолжается.

    Кроме того, Дрозденко уточнил, что ПВО отражает атаку беспилотников над территорией шести районов Ленинградской области, а не четырех: Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга. Кроме того, атаке беспилотников подвергся Московский регион.

    11 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Киев признал неготовность к переговорам с Москвой

    Министр обороны Украины Шмыгаль: Киев не готов договариваться с Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пока не готов к переговорам с Россией, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Sky News.

    «В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие», – отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности диалога с Москвой, передает ТАСС.

    По словам министра, Украина нуждается в вооружении и дополнительных санкциях, чтобы «заставить» Россию согласиться на условия Киева.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    Ранее Владимир Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    11 сентября 2025, 22:31 • Новости дня
    В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины

    L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует раздел Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиция желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.

    Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

    В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

    Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

    Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    11 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 17 украинских дронов за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны над российскими регионами нейтрализовали 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над Воронежской областью уничтожено шесть дронов, на Белгородской – пять, над Брянской и Курской – по два, над Липецкой и Тамбовской – по одному, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там добавили, что все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

    Вечером над Россией уничтожили 21 украинский дрон.

    Днем российские средства ПВО нейтрализовали 32 украинских беспилотника днем в среду.

    12 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    Губернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
    Губернатор Дрозденко: Военные отражают атаку БПЛА на Ленинградскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Telegram о введении режима «Ковер» над Пулково в радиусе 100 км. «Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части ЛО, количество уточняется», – говорится в сообщении.

    Аэропорт Пулково сообщил о возможных корректировках расписания из-за ограничений а прием и выпуск воздушных судов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Кроме того, силы ПВО Минобороны сбили семь беспилотников, летевших на Москву.

    12 сентября 2025, 03:53 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
    Дрозденко сообщил о работе ПВО по беспилотникам над районом Петербурга
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства ПВО отражают атаку беспилотников в четырех районах Ленинградской области и над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Силы ПВО работаю по БПЛА над территорией Волососвского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе. Он сообщил о введении режима «Ковер» над Пулково. Кроме того, на подлете к Москве сбили девять БПЛА.

    11 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Польша обнаружила 17-й беспилотник на своей территории

    Tекст: Антон Антонов

    На юго-востоке Польши нашли очередной беспилотник, который, как заявляют власти страны, нарушил воздушное пространство в ночь на 10 сентября, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая.

    Галецкая сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), что 17-й БПЛА был обнаружен в населенном пункте Примярки в волости Ксенжополь, район Билгорай.

    Прежде сообщалось о 16 найденных БПЛА на востоке, юго-востоке, центре и севере страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства неизвестными беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве также отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    ЕДГ стартовал в России с Камчатского края
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

