Новая глава МИД Британии решила посетить Киев
Купер выбрала Киев для первой зарубежной поездки в качестве главы МИД Британии
В первый зарубежный визит на посту главы МИД Британии Иветт Купер отправится в Киев, сообщила Independent со ссылкой на Форин-офис.
Купер выбрала для посещения Киев, так как « безопасность Украины критически важна для безопасности Великобритании», говорится в сообщении. Министр объявила о предоставлении Украине зимней помощи на 192 млн долларов. Эти средства должны быть направлены на восстановление систем водоснабжения и отопления, а также ремонт газовой и энергетической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на Independent.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Купер сменила Дэвида Лэмми на посту главы МИД Британии. Сам Лэмми получил должность вице-премьера после отставки Анджелы Рэйнер.