    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    11 сентября 2025, 23:59 • Новости дня

    Россия назвала демаршем вызов посла в МИД Бельгии из-за инцидента в Польше

    Посольство России: Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-службы посольства Рроссии в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    11 сентября 2025, 01:25 • Новости дня
    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США

    Медведев: Поддержкой Украины MAGA поддерживает убийц

    Медведев связал гибель Кирка с поддержкой Украины властями США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя убийство консервативного активиста Чарли Кирка, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поддержка Украины «командой MAGA» является поддержкой убийств.

    Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев».

    В качестве примеров он привел покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и убийство американского активиста Чарли Кирка, передает РИА «Новости».

    «Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», – заявил Медведев.

    MAGA – сторонники главы американского государства Дональда Трампа, который использовал лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск также возложил ответственность за смерть Чарли Кирка, сторонника Трампа, на левых. Сам Кирк, скончавшийся после покушения, которое произошло во время публичного мероприятия в Университете долины Юта в США, критиковал киевский режим.

    11 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Эксперт Прохватилов: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии

    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов, Валерия Городецкая

    Армия Польши продемонстрировала низкую готовность к угрозам после недавнего инцидента с беспилотниками, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов.

    Польские военные подняли в воздух истребители F-16 и F-35, а также самолет радиоразведки SAAB 340 в ответ на атаку дронов на логистический хаб в Жешуве, заявил Прохватилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Подключились также силы Румынии и Нидерландов, которые подняли свои F-16.

    Эксперт отметил, что дроны, по его данным, были собраны из обломков российских «Гераней», не несли взрывчатки и были кустарного производства. «Поляки, конечно, этого не знали, но БПЛА в любом случае не стоили подъема в воздух истребителей», – заявил Прохватилов.

    Он добавил, что на СВО такие беспилотники сбивают из дробовиков или автоматов Калашникова. Поднятие дорогостоящей военной авиации и пуск ракет на сотни тысяч евро, по мнению эксперта, свидетельствуют об отсутствии у поляков реального понимания современных военных конфликтов.

    Прохватилов подчеркнул, что сейчас реально воевать умеют две армии – российская и украинская, поскольку они участвуют в самом остром военном конфликте эпохи и оперируют новейшими технологиями. Польская армия, по мнению эксперта, не способна защищать свою территорию адекватными средствами.

    В ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО. Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Ведомство выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России поддержал инициативу.

    11 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    11 сентября 2025, 06:30 • Новости дня
    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России

    Глава Минэнерго США Райт: Европа обещала прекратить импорт газа из России

    США завили о согласии Европы полностью отказаться от газа из России
    @ Евгений Софронеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года, заявил глава американского минэнерго Кристофер Райт.

    «Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», – приводит слова Райта РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Райт отметил, что около 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию. По его словам, сейчас наблюдается значительный рост спроса на газ в Европе, и Соединенные Штаты намерены завершить замещение российского топлива на рынке региона. Вашингтон планирует увеличить экспорт американского СПГ в Европу, а также расширить поставки нефти и нефтепродуктов. США намерены занять место на рынке атомной энергетики Европы.

    Глава американского минэнерго подчеркнул, что США ожидают от европейских партнеров реформы в сфере регулирования энергетического рынка, чтобы облегчить доступ американских энергоносителей на европейские рынки. Брюссель, по его словам, готов к серьезному диалогу с Вашингтоном по вопросам энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, по данным Reuters, потребовал от лидеров европейских стран прекратить закупки нефти российского происхождения. Администрация президента США настаивает, чтобы Европа присоединилась к санкциям против главных импортеров российских энергоносителей – Китая, Индии и Турции.

    11 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    В Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    @ Bodo Schackow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Два килограмма 400 гр взрывчатого вещества «гексоген» изъяли правоохранители Грузии на территории страны, задержаны два гражданина Украины, следствие не исключает подготовку террористического акта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в Службе государственной безопасности Грузии 11 сентября ее представитель сообщил о задержании двух граждан Украины.

    Один из них – водитель грузовика, в тайнике которого обнаружены взрывчатка, а также 8 мобильных телефонов, компьютер, носители электронной информации, несколько сим-карт и большое количество кокаина

    Представитель СГБ сообщил, что «машина прибыла в Грузию из Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию и была задержана после пересечения КПП в Сарпи».

    Задержан, кроме водителя, другой гражданин Украины - получатель груза.

    Сам гексоген был передан водителю на территории Украины «неустановленным лицом», заявили в СГБ.

    Следствие устанавливает, готовился ли теракт в Грузии или Грузия использовалась как транзитная страна.

    По статье УК Грузии за приобретение, хранение и транспортировку взрывчатки украинцам грозит до восьми лет тюрьмы, за наркотики – до пожизненного срока.

    В августе в станице Старонижестеблиевской на Кубани задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту.

    Глава Крыма пояснял, что планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки.

    11 сентября 2025, 20:27 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    11 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Каллас пообещала ужесточить санкции против России за беспилотники в небе Польши
    @ EPA/TASS

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России, после того как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

    ЕС осудил «умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами», которое произошло 10 сентября, сообщает официальный сайт ЕС.

    В заявлении подчеркивается: «Мы самым решительным образом осуждаем умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими дронами».

    В ЕС назвали этот инцидент частью «серьезной эскалации» и отметили, что действия Москвы «угрожают безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру». По мнению Брюсселя, эта ситуация лишь усиливает решимость поддерживать Украину и ее народ «в защите от России и в стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру».

    В заявлении подчеркивается, что это не первый такой инцидент: подобные нарушения воздушного пространства стран ЕС происходят с 2022 года. Евросоюз пообещал «существенно усилить санкции» против России и ее союзников, а также работать с партнерами для давления на Москву с целью прекращения конфликта.

    ЕС выразил полную солидарность с Польшей и заверил, что продолжит оказывать стране необходимую помощь для защиты восточной границы. Власти союза остаются на постоянной связи с польскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Польские власти проинформировали генерального секретаря НАТО об уничтожении нескольких беспилотников на востоке Польши. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением на альянс.

    11 сентября 2025, 05:31 • Новости дня
    Польша запросила экстренное заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Польши в связи с инцидентом с дронами в своем воздушном пространстве обратились с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН, сообщили в миссии Республики Корея, которая председательствует в Совбезе ООН в сентябре.

    Сейчас обсуждается, когда именно может пройти заседание, передает РИА «Новости».

    Президент Польши Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности страны на четверг. Об этом рассказал глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий. Заседание состоится в 17.00 (18.00 мск). Перед началом заседания Навроцкий планирует посетить 31-ю базу тактической авиации под Познанем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду командование ВС Польши заявило о нарушении воздушного пространства некими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России заявили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    Минобороны России выразило готовность к консультациям с польскими военными по данной ситуации. МИД России также выразил готовность к контактам с Польшей по инциденту с беспилотниками.

    11 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    NYT: Путин пригрозил серьезным ответом в случае отправки войск на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подал сигнал, что любые попытки отправки европейских военных на Украину встретят жесткий ответ со стороны Москвы, пишет New York Times.

    Путин выступил с предупреждением в адрес Киева и западных стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Российский лидер дал понять, что любые действия по отправке европейских войск на Украину станут причиной серьезного ответа со стороны России.

    Отмечается, что Путин «не сомневается в своем военном превосходстве».

    Напомним, Италия, Румыния и Польша заявили, что направлять своих военных на украинскую территорию не собираются, но поддержат мир как-то иначе.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщал о скором согласовании участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Французский лидер указывал на готовность нескольких стран обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    11 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба безопасности Украины внесла депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в розыскную базу, обвинив его по статье о посягательстве на территориальную целостность страны.

    Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, передает ТАСС. Фетисов внесен в базу данных украинского МВД, где указано, что розыск инициирован отделением СБУ Тернопольской области в 2022 году.

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею заочно обвинен по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины». В материалах базы отмечается, что Фетисов находится в розыске по этой статье с марта 2022 года.

    Также с 2021 года Фетисов включен в список украинского экстремистского сайта «Миротворец», где фигурируют лица, которых украинские власти считают причастными к действиям против страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Фетисов осудил российских спортсменов, которые уехали за границу и выступают на мировых играх без флага. Фетисов заявил, что Россия утратила статус мировой хоккейной державы. Фетисов пожалел, что Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпиаде-2026.

    11 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Киев признал неготовность к переговорам с Москвой

    Министр обороны Украины Шмыгаль: Киев не готов договариваться с Москвой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев пока не готов к переговорам с Россией, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу Sky News.

    «В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно все необходимое оружие», – отметил Шмыгаль, отвечая на вопрос о возможности диалога с Москвой, передает ТАСС.

    По словам министра, Украина нуждается в вооружении и дополнительных санкциях, чтобы «заставить» Россию согласиться на условия Киева.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    Ранее Владимир Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

