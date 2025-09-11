Кнайсль сравнила правовой произвол в Европе с охотой на ведьм XVII века

Tекст: Мария Иванова

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сравнила современную ситуацию с законностью в Европе с охотой на ведьм в XVII веке, передает ТАСС.

На панельной дискуссии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур она заявила: «Я хотела бы, чтобы [в Европу] вернулись законы, а не списки, потому что то, что сейчас происходит, это не правовое государство, если говорить о моей родной стране Австрии и о Франции. Там больше нет правового государства, присутствует произвол. Это почти как охота на ведьм, потому что если вас обвиняли в колдовстве в XVII веке, вам все-таки говорили, в чем вы обвиняетесь. Сейчас вы просто находитесь в каком-то списке и не имеете доступа к своему банковскому счету».

Кнайсль также подчеркнула, что в Европе серьезно ограничена свобода слова не только в СМИ, но и в научной среде. Она отметила, что многие специалисты и ученые занимают позицию самоцензуры, предпочитая не высказывать мнение, опасаясь последствий. По ее словам, подобная атмосфера влияет на общественную дискуссию и свободу мнений.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. В этом году в нем участвуют более 400 спикеров из России и зарубежных стран, а главная тема форума – «Возвращение к культуре – новые возможности». В программе форума – 11 тематических секций, включая новую секцию, посвященную художественному образованию. Форум проводится с 2012 года, а президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал его миротворческую миссию и важность культурного диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о затяжном кризисе рациональности, который переживает Евросоюз.

Кнайсль также отметила, что у Еврокомиссии нет полномочий диктовать схему энергозакупок для всех стран Евросоюза. Большинство проблем Евросоюза Кнайсль объяснила внутренними причинами.