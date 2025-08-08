Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
Кнайсль заявила об отсутствии у ЕК полномочий диктовать схему энергозакупок ЕС
Европейская комиссия не вправе определять, у кого именно страны Евросоюза должны приобретать энергоресурсы, поскольку этот выбор остается за национальными правительствами, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
По ее словам, Европейская комиссия не может навязывать странам Евросоюза, у кого закупать энергоресурсы, передает РИА «Новости».
По словам Кнайсль, каждое государство самостоятельно выбирает поставщиков, а сами компании зачастую принимают решение о закупках, исходя из собственных интересов.
Кнайсль подчеркнула, что, несмотря на полномочия Еврокомиссии по ведению внешнеторговых переговоров, юридических рычагов для предписания конкретных объемов или направлений закупки энергоресурсов у нее нет. Она отметила: «Еврокомиссия уполномочена вести переговоры по внешней торговле, но у нее нет юридических полномочий предписывать странам ЕС, где и в каких объемах закупать энергоресурсы или, например, у кого покупать вооружения».
Кнайсиль обратила внимание, что на практике энергоресурсы в страны ЕС поставляют компании, принадлежащие частным владельцам, а значит, Еврокомиссия не способна указывать этим предприятиям, у кого приобретать газ. Она добавила, что многие европейские компании уже самостоятельно искали альтернативных поставщиков газа в Катаре, ОАЭ, Бразилии и Мозамбике, принимая решения либо самостоятельно, либо вместе с правительствами.
По мнению Кнайсль, после переговоров между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и экс-президентом США Дональдом Трампом в Европе обязательно найдутся как частные фирмы, так и государства, которые публично заявят о нежелании следовать прямым рекомендациям Брюсселя по покупке американского газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на сумму 1 трлн долларов. Европейская комиссия заявила, что не может принудить компании ЕС к покупке американских энергоресурсов. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.