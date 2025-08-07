Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
Кнайсль объяснила внутренними причинами большинство проблем Евросоюза
Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что кризис в Евросоюзе вызван внутренними противоречиями, а не действиями России или США.
Многие проблемы Евросоюза обусловлены внутренними причинами, а не политикой США и России, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью РИА «Новости». Она отметила, что Еврокомиссия и страны-члены потеряли семь лет, когда могли подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа и его тарифной политике.
По словам Кнайсль, «это не Трамп, это не Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности». Она добавила, что Трамп еще в 2018 году предупреждал о намерении ввести пошлины в торговле с ЕС, и снова заявил о таких планах весной 2025 года, однако Европа не приняла необходимых мер.
Кнайсль подчеркнула, что в Евросоюзе уже наблюдается серьезный разлад по ряду вопросов, который может усугубиться после переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Особенно остро противоречия проявляются между Парижем и Берлином.
Также она заявила о росте недовольства внутри ЕС антироссийскими санкциями, которые нанесли ущерб европейской экономике. Кнайсль назвала ограничения против России и ее партнеров незаконными и лишенными экономического смысла, подчеркнув: «Такого рода санкции, если можно так выразиться, совершенно незаконны… Обладают ли они экономической целесообразностью? Нет».
