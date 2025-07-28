Кнайсль заявила, что протесты на Украине вряд ли возникли спонтанно

Tекст: Вера Басилая

Карин Кнайсль предположила, что протесты на Украине из-за закона о контроле над Национальным антикоррупционным бюро могли быть не спонтанными, передает ТАСС.

Она отметила, что Зеленский, как и Юлия Тимошенко, выступил с аргументом о необходимости ограничить независимость НАБУ якобы для избавления от иностранного влияния. Кнайсль назвала такой подход странным для страны, зависящей от поддержки Запада.

«Возможно, именно здесь он и допустил просчет», – заявила Кнайсль.

Она также сравнила нынешние события с «майданом» 2014 года, указав на его хорошую организацию и, по ее словам, возможное участие сотрудников американского посольства. Кнайсль напомнила, что задача дипломата – представлять свою страну, а не вмешиваться во внутренние дела другого государства, и привела в пример Викторию Нуланд, раздававшую печенье протестующим.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре. На следующий день Рада приняла закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, после чего примерно две тысячи киевлян вышли на протест, а митинги прошли и в других городах. Закон был подписан Зеленским и вступил в силу 23 июля, что вызвало новую волну протестов.

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