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    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов По «мосту Трампа» в Закавказье могут прийти солдаты НАТО

    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    2 комментария
    28 июля 2025, 14:42 • Новости дня

    Кнайсль допустила организацию протестов на Украине Западом

    Кнайсль заявила, что протесты на Украине вряд ли возникли спонтанно

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные протесты, вспыхнувшие на Украине после подписания Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов, могли быть организованы Западом, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    Карин Кнайсль предположила, что протесты на Украине из-за закона о контроле над Национальным антикоррупционным бюро могли быть не спонтанными, передает ТАСС.

    Она отметила, что Зеленский, как и Юлия Тимошенко, выступил с аргументом о необходимости ограничить независимость НАБУ якобы для избавления от иностранного влияния. Кнайсль назвала такой подход странным для страны, зависящей от поддержки Запада.

    «Возможно, именно здесь он и допустил просчет», – заявила Кнайсль.

    Она также сравнила нынешние события с «майданом» 2014 года, указав на его хорошую организацию и, по ее словам, возможное участие сотрудников американского посольства. Кнайсль напомнила, что задача дипломата – представлять свою страну, а не вмешиваться во внутренние дела другого государства, и привела в пример Викторию Нуланд, раздававшую печенье протестующим.

    21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре. На следующий день Рада приняла закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, после чего примерно две тысячи киевлян вышли на протест, а митинги прошли и в других городах. Закон был подписан Зеленским и вступил в силу 23 июля, что вызвало новую волну протестов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сравнил Владимира Зеленского с «загнанной в угол крысой».

    Протестующие в Киеве назвали Владимира Зеленского и Андрея Ермака «предателями Украины».

    Эксперты назвали последствия протестов на Украине для Зеленского.

    28 июля 2025, 05:17 • Новости дня
    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей

    РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

    Стал известен поставщик наркотиков для украинских властей
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.

    Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

    «Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

    Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

    Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

    В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.


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    28 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.

    Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

    По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

    Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

    Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военному аэродрому.

    Кроме того, удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 203 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотника, 624 ЗРК, 24 363 танка и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    28 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    Глава МИД Австрии раскритиковала Трампа из-за Украины
    @ IMAGO/Michael Indra/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту и возможному членству Украины в НАТО вызвала недовольство у австрийского министра иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

    Министр подвергла резкой критике Трампа за его подход к урегулированию ситуации на Украине в интервью изданию Welt, пишет РБК.

    «Украина хочет мира, Россия – нет. Если бы [президент России Владимир] Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии. Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», – сказала Майнль-Райзингер.

    По ее мнению, России становится сложнее продолжать боевые действия, а время работает против Москвы.

    Также Майнль-Райзингер заявила о готовности обсуждать возможный отказ Австрии от нейтралитета, что может привести к вступлению страны в НАТО. Она отметила, что идея вступления в альянс не имеет широкой поддержки среди австрийцев.

    Министр указала, что Австрия усиливает вложения в оборону и сотрудничество с партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления прочного мира и на Украине, и на Ближнем Востоке.

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    28 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о разрушении имиджа Зеленского на Западе

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Владимира Зеленского в отношении антикоррупционных структур на Украине негативно сказались на его репутации в западных странах, пишет Bloomberg.

    Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе из-за действий против антикоррупционных агентств на Украине, передает РИА «Новости».

    В статье Bloomberg отмечается: «Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги».

    Обозреватель издания напомнил, что еще до начала боевых действий на Украине Зеленский не пользовался широкой поддержкой в стране – его рейтинг одобрения тогда составлял лишь около 25%. Автор материала считает, что последние шаги украинского лидера стали сигналом для Запада о перемене в восприятии Зеленского и его политики.

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    27 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против 90 российских компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев объявил о введении санкций против более 90 российских компаний, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, без публикации полного списка.

    Указ о введении ограничений был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованной информации, меры коснулись более 90 юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства современной электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил: «Санкционное решение сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников».

    В опубликованном на сайте украинского президента указе не приводятся полные списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    28 июля 2025, 07:30 • Новости дня
    Над Россией за ночь сбили семь украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Ростовской областью устранили четыре дрона, по одному уничтожили над Орловской, Калужской и Брянской областями.

    Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что при атаке дронов пожар возник у хутора Васецкий, но был быстро ликвидирован.

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    28 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    FT описала, как Зеленский опрокинулся с «пьедестала демократии»

    Tекст: Ирма Каплан

    Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с независимостью НАБУ и САП на прошедшей неделе привела к самому серьезному политическому кризису с момента избрания Зеленского в 2019 году и к самым масштабным общественным протестам, пишет FT.

    «Он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и, возможно, финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которой Киев полностью зависит. По мере нарастания негативной реакции Зеленский отдал приказ отступить, пообещав новый закон для восстановления независимости ведомств, но его репутация внутри страны и за рубежом уже была подорвана», – пишет Financial Times (FT).

    Издание пытается разобраться в правоохранительной системе Украины, которая  представляет собой мешанину из непонятных аббревиатур, отмечая, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выделяются тотемной важностью для гражданского общества и западных кредиторов Украины.

    FT напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал создать НАБУ и вместе с ЕС настаивал на том, чтобы правительство Украины защищало его независимость в качестве условия для получения финансовой поддержки и, в случае с ЕС, безвизового режима.

    Однако решение Зеленского едва не обрушило все, что было критически важно для западных кураторов Киева и, если его действия подорвали доверие западных партнеров, то внутри страны, подчеркивает газета, последствия оказались еще более разрушительными.

    «Смелое и стойкое руководство Зеленского в борьбе Украины против российской тирании вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него упал», – резюмирует FT.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    27 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В ряде регионов на Украине, включая Киевскую область, уже более четырех часов сохраняется воздушная тревога, охватившая в общей сложности шесть областей.

    Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях Украины, включая Киевскую, сообщают данные министерства цифровой трансформации страны, передает РИА «Новости». Сигналы тревоги прозвучали также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

    В Сумской области сигнал тревоги продолжается уже более четырех часов, в Черниговской – более двух часов, а в Полтавской и Харьковской областях – больше часа. По данным министерства, в 21.03 по московскому времени тревога была распространена на Черниговскую область, а спустя полчаса ее объявили в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.

    Власти не уточнили причину объявления тревоги, однако подобные сигналы обычно связаны с опасностью ракетных или авиационных ударов. О пострадавших или разрушениях на момент публикации не сообщается.

    В субботу вечером в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, были слышны взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги в регионе не включали.

    Ранее в Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне продолжающейся более трех часов воздушной тревоги в регионе.

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    28 июля 2025, 03:25 • Новости дня
    Командир ремроты ЮВО рассказал о выдержавшем восемь снарядов ВСУ танке

    Tекст: Ирма Каплан

    Танк, оснащенный приваренной к корпусу противодронной защитой в виде распушенной арматуры, выдержал восемь попаданий снарядов ВСУ и остался на ходу, рассказал командир ремонтной роты 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО Влад.

    «Ребята, которые с передовой, говорят, очень эффективно, потому что когда едет, весь шевелится, винты бьются, уходят. Кумулятивная струя по-другому может пойти. Танк был, я разговаривал с ребятами, порядка восьми попаданий [снарядов] выдержал», – рассказал он ТАСС.

    Ремонтная рота, по словам Влада, оборудует бронетехнику специальными противодронными мангалами и решетками для дополнительной защиты от ударов беспилотников.

    Кроме того, ранее командир роты отмечал, что ремонтная служба восстановила с начала года около 90% поступившей на восстановление поврежденной бронетехники, включая танки и бронемашины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ремонтном батальоне Западной группировки завершили сборку транспортеров на базе отечественных автомобилей для доставки боеприпасов и вывоза раненых.

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    28 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске резервов ВСУ к Меловому в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Меловом противник не отступает, он ведет здесь маневренную оборону и пока пытается удержать всеми силами и средствами продвижения наших войск. Более того, сюда перебрасываются дополнительные силы и средства резерва украинского командования», рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, украинское командование надеется оттеснить ВС России с уже занятых рубежей и позиций. Но несмотря на попытки Киева, российские силы продолжают наступление на этом участке и расширяют зону контроля.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Мелового Харьковской области подразделения российской армии ведут наступление на трех направлениях, постепенно расширяя зону контроля и занимая новые территории.


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