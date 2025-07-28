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Кнайсль допустила организацию протестов на Украине Западом
Кнайсль заявила, что протесты на Украине вряд ли возникли спонтанно
Масштабные протесты, вспыхнувшие на Украине после подписания Владимиром Зеленским закона об ограничении независимости антикоррупционных органов, могли быть организованы Западом, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Карин Кнайсль предположила, что протесты на Украине из-за закона о контроле над Национальным антикоррупционным бюро могли быть не спонтанными, передает ТАСС.
Она отметила, что Зеленский, как и Юлия Тимошенко, выступил с аргументом о необходимости ограничить независимость НАБУ якобы для избавления от иностранного влияния. Кнайсль назвала такой подход странным для страны, зависящей от поддержки Запада.
«Возможно, именно здесь он и допустил просчет», – заявила Кнайсль.
Она также сравнила нынешние события с «майданом» 2014 года, указав на его хорошую организацию и, по ее словам, возможное участие сотрудников американского посольства. Кнайсль напомнила, что задача дипломата – представлять свою страну, а не вмешиваться во внутренние дела другого государства, и привела в пример Викторию Нуланд, раздававшую печенье протестующим.
21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ и антикоррупционной прокуратуре. На следующий день Рада приняла закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, после чего примерно две тысячи киевлян вышли на протест, а митинги прошли и в других городах. Закон был подписан Зеленским и вступил в силу 23 июля, что вызвало новую волну протестов.
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