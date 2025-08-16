Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.0 комментариев
Кнайсль заявила о затяжном кризисе рациональности в ЕС
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что европейские лидеры продолжают демонстрировать эмоциональный подход в отношениях с Россией, что, по ее мнению, чревато рисками.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила сомнение, что Европейский союз в ближайшее время сможет вернуться к рациональному подходу в отношениях с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В своем телеграм-канале Кнайсль заявила: «Два дня назад я сказала, что ЕС интересуют танки, а не переговоры. Но у них нет танков. Наблюдая за истерией в западных СМИ, я сомневаюсь, что европейцы скоро вернутся к рациональному подходу».
Кнайсль также отметила, что еще в 2020 году заметила, насколько иррациональными стали люди в Австрии, что и побудило ее уехать. По ее словам, может пройти некоторое время, прежде чем «зрелые люди вернутся в Брюссель», а пока, по ее словам, в Европе наблюдается «много эмоциональных подростков с морщинами», что, по мнению бывшего дипломата, несет определенные риски.
Кроме того, Кнайсль обратила внимание на успешные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что лидеры двух стран смогли продемонстрировать энергию в условиях напряженности и высоких ставок, в результате чего отношения между Россией и США вернулись к партнерству и был достигнут прогресс в нормализации дипломатического взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине. Владимир Путин призвал Киев и Евросоюз не подрывать наметившийся прогресс после прошедших переговоров. Трамп сообщил о передаче Россией списка из одной тысячи пленных военнослужащих ВСУ.