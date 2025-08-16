  • Новость часаУшаков сообщил об отсутствии планов новой встречи Путина и Трампа
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    16 августа 2025, 09:27 • Новости дня

    Кнайсль заявила о затяжном кризисе рациональности в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль отметила, что европейские лидеры продолжают демонстрировать эмоциональный подход в отношениях с Россией, что, по ее мнению, чревато рисками.

    Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила сомнение, что Европейский союз в ближайшее время сможет вернуться к рациональному подходу в отношениях с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В своем телеграм-канале Кнайсль заявила: «Два дня назад я сказала, что ЕС интересуют танки, а не переговоры. Но у них нет танков. Наблюдая за истерией в западных СМИ, я сомневаюсь, что европейцы скоро вернутся к рациональному подходу».

    Кнайсль также отметила, что еще в 2020 году заметила, насколько иррациональными стали люди в Австрии, что и побудило ее уехать. По ее словам, может пройти некоторое время, прежде чем «зрелые люди вернутся в Брюссель», а пока, по ее словам, в Европе наблюдается «много эмоциональных подростков с морщинами», что, по мнению бывшего дипломата, несет определенные риски.

    Кроме того, Кнайсль обратила внимание на успешные контакты между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что лидеры двух стран смогли продемонстрировать энергию в условиях напряженности и высоких ставок, в результате чего отношения между Россией и США вернулись к партнерству и был достигнут прогресс в нормализации дипломатического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил Европе «немного поучаствовать» в завершении конфликта на Украине. Владимир Путин призвал Киев и Евросоюз не подрывать наметившийся прогресс после прошедших переговоров. Трамп сообщил о передаче Россией списка из одной тысячи пленных военнослужащих ВСУ.

    13 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску

    Политолог Рар: Лидеры Европы хотят предотвратить мир на Украине

    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине. Поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о готовящейся видеоконференции Европы и США по Украине.

    «Полагаю, Трамп согласился на разговор с европейскими союзниками для того, чтобы показать: он все же готов с ними посоветоваться. Впрочем, это еще и сигнал о том, что вопрос украинской экономики в будущем будет переложен на плечи европейцев: Британии, Германии и Франции. Но сам глава Белого дома хочет выйти из игры и больше за это не платить», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Эксперт также обращает внимание на то, что лидеры Европы не были приглашены на Аляску. «Это исключительно саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Даже Владимира Зеленского туда не приглашают», – акцентировал он.

    «Что касается самих европейцев, то их тактика тоже предельно ясна: они хотят предотвратить мир на Украине. Там понимают, что заключение договора возможно только если Киев лишится части территорий, а Лондон, Париж и Берлин не могут этого допустить. Поэтому они будут крутиться, вертеться, делать все, чтобы надавить на Трампа, вплоть до попыток предотвратить его поездку на Аляску», – рассуждает аналитик.

    «Дело в том, что приобретение Россией новых территорий европейцами расценивается как слом европейской архитектуры безопасности. Для США это не так, а для Европы – да. Более того, еще с 1991-го года основным страхом для ЕС является мысль о том, что будет восстановлена Российская империя. А новые земли воспринимаются ими как начало этого процесса», – заключил Рар.

    В среду европейские союзники США намерены провести видеоконференцию с президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times. Во встрече, посвященной Украине и организованной канцлером Фридрихом Мерцем, примут участие Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский и ряд близких к Трампу европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

    Ожидается, что Зеленский будет находиться в Берлине, а после переговоров выступит перед журналистами вместе с Мерцем. Европейские лидеры намерены призвать Трампа не заключать соглашение с Путиным без учета позиции Зеленского и европейских союзников. Зеленский на встречу на Аляске приглашен не был. Основной акцент европейцы делают на необходимости полного прекращения огня как обязательного условия для любых переговоров.

    Мерц подчеркнул: «Мы не можем допустить, чтобы территориальные вопросы между Россией и Америкой обсуждались или даже решались за спиной европейцев, за спиной украинцев. Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же. Именно поэтому идет столь тесная координация». Канцлер Германии выделяет вопрос Украины как главный в отношениях с США, несмотря на обсуждение тарифных споров. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети,

    заявил, что лидеры Евросоюза проявили слабость и жалкость, пытаясь ставить условия России и США на фоне предстоящего саммита без европейского участия.

    Орбан подчеркнул, что худшее для Европы – выглядеть слабой или оказаться таковой, призвав ЕС занять мужественную позицию и активнее участвовать в мировой политике.

    14 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий

    Политолог Рар: Трамп перед встречей с Путиным выслушал европейцев, но поучать себя не дал

    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп выслушал всех желающих европейцев на видеоконференции по Украине. При этом, «ястребам» Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас не дали слова, Кир Стармер просил присутствующих «не раздражать Дональда», а Владимир Зеленский и вовсе молчал. В результате глава Белого дома вышел победителем, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европейцы в рамках видеоконференции буквально набросились на Дональда Трампа, даже притащили туда частично «икону западных ценностей» – Владимира Зеленского. Глава Белого дома всех вежливо выслушал, но поучать себя не дал», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в итоге «победил скорее Трамп». «Зеленский молчал, Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» – Урсуле фон дер Ляйен и Кайе Каллас – выступить не дали, а Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», – описал произошедшее аналитик.

    «Фактически европейцы согласились на сдачу Москве занятых Россией территорий. Правда, юридически признавать их российскими они не будут, но ради перемирия готовы замолчать. Во всяком случае, видеоконференция не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он надеялся: в последний момент перетянуть Трампа на свою сторону, а европейцев затянуть в войну не удалось», – считает спикер.

    Как бы то ни было, президент США остается привержен своей позиции: он намерен сделать Америку великой. «Больше им ничего не движет. Он хочет застолбить за Штатами статус главной Великой державы. Трамп не человек войны, какими были его предшественники президенты-демократы», – объясняет политолог.

    «Он предпочитает всех мирить и наставлять на правильный путь. Так, глава Белого дома примирил – на время – Индию и Пакистан, разрушил – как ему кажется – ядерную программу Ирана, примирил Камбоджу и Таиланд, а также Армению и Азербайджан», – перечислил собеседник.

    Он также выразил уверенность в том, что встреча президентов США и России будет небезуспешной. «Владимир Путин, судя по всему, заинтересован в том, чтобы состоялся ответный визит Трампа, но главное – ему нужно, чтобы Штаты вновь стали уважать российские национальные интересы», – подчеркнул аналитик.

    По его мнению, стороны могут договориться по ряду вопросов. «Но загвоздка в позиции Европы, которая может пойти на блокировку любых невыгодных для себя соглашений. Впрочем, такой «водораздел» для Москвы тоже будет неплохим», – заключил Рар.

    Ранее состоялась видеоконференция, организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и посвященная Украине. В ней приняли участие европейские лидеры, Зеленский и президент США Дональд Трамп. По итогам онлайн-встречи на совместной с Зеленским пресс-конференции Мерц заявил, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, могут быть приняты важные решения.

    Он также подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп теперь хочет начать переговоры о мире на Украине. В пятницу он встретится с президентом России Путиным на Аляске. В Анкоридже могут быть приняты важные решения».

    По словам Мерца, на переговорах должны быть учтены ключевые интересы Европы и Украины в области безопасности. Канцлер добавил, что лидеры европейских стран донесли до Трампа соответствующее послание и выразил надежду на успех переговоров.

    Между тем, Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    13 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии

    СВР: Еврокомиссия рассматривает сценарии смены правительства Орбана в Венгрии

    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность смены венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС, сообщила Службы внешней разведки Российской Федерации.

    По данным СВР, руководство Евросоюза считает нынешнее венгерское правительство значительным препятствием для реализации политики «единой Европы». Особое недовольство в Брюсселе вызвали попытки Будапешта самостоятельно влиять на решения ЕС, особенно по вопросам России и спецоперации на Украине, следует из сообщения СВР.

    Как отмечают в СВР, «последней каплей» стало решение венгерских властей заблокировать новый семилетний бюджет Евросоюза, который, по мнению Будапешта, способствует милитаризации Европы и готовит ее к противостоянию с Москвой. Сообщается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез рассматривает варианты смены власти в Венгрии и ставит на лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра, лояльного глобалистским элитам.

    Для поддержки Мадьяра уже задействованы значительные финансовые и административные ресурсы. К финансированию подключились немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных организаций, а также Европейская народная партия. Лоббистская и медийная поддержка также ведется на высоком уровне.

    Кроме того, по информации СВР, Украина также участвует в кампании по «демонтажу» венгерского правительства по поручению Брюсселя. Ведомство сообщает, что киевские власти используют возможности спецслужб и диаспоры для дестабилизации ситуации в Венгрии и давления на официальный Будапешт.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в попытках ставить условия России и США.

    Орбан осудил гибель закарпатского венгра при насильственном призыве и призвал Евросоюз к санкциям против лидеров Украины.

    Премьер-министр также заявил, что в теории Венгрия может покинуть Евросоюз, однако пребывание страны в составе этого объединения дает Будапешту больше преимуществ.

    15 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии

    Политолог Рар: У Сербии, Венгрии и Словакии есть ответ Брюсселю на «оранжевые революции»

    Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии
    @ REUTERS/Djordje Kojadinovic

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Брюсселя может не получиться реализовать сценарий «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии. У этих стран есть защитные меры: собственные протестные движения, которые выходят на улицу против западных демонстрантов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Будапеште заявили о попытке властей ЕС устроить переворот в ряде стран Восточной Европы.

    «Вероятность воплощения в Сербии, Венгрии и Словакии сценария "оранжевых революций" я бы оценил как 50/50. Технология подобных переворотов очень активно развивается в последние два десятилетия, а также постоянно усовершенствуется при помощи соцсетей», – рассказал германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, заметил собеседник, у Белграда, Будапешта и Братиславы есть защитные меры от «оранжевых» технологий: собственные протестные движения, которые выходят на улицу против западных демонстрантов.

    «В целом, организация "оранжевых революций" – излюбленный репертуар западных разведок для смены власти в "проблемной" стране. Доказать прямое вмешательство "глубинного государства" извне в суверенные процессы любом государстве почти невозможно. Сторонники такой риторики зачастую обвиняются в "конспирологии"», – напомнил он.

    «Главное для зачинщиков переворотов – развязать массовые протесты из-за какой-либо острой проблемы: общественной или политической. Затем они стараются довести эскалацию до жесткого противостояние с властями. Когда правоохранители начнут прибегать к силовым методам при разгоне беспорядков, кураторы пытаются превратить их в изгоев в глазах общественности, заваливают угрозами и санкциями, пока власти не уходят со своих постов», – пояснил спикер.

    «Не всегда власть рушится под нажимом уличных беспорядков. Например, в Грузии или Словакии протесты, происходившие в последние два года, не привели к смене правящих команд. Но очевидно, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан из-за их взглядов являются костью в горле для руководства Евросоюза», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС перестало быть актором мировой политики. «Это расстраивает основных либеральных политических лидеров, и в результате усиливается давление на правительства, которые поддерживают мир, следуют национальным интересам и не подчиняются Брюсселю», – написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    «Становится все очевиднее, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотически настроенных властей Словакии, Венгрии и Сербии», – указал дипломат.

    По его словам, опросы на тему: «Словаки верят только революции», поддержка лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером венгерских оппозиционеров Tisza, протесты в Сербии прошлой ночью – это разные главы одного и того же брюссельского сценария. «Они хотят заменить патриотические власти стран на свои марионеточные правительства», – заверил Сийярто.

    «Сегодня я разговаривал по телефону с сербским и словацким коллегами Марко Джуричем и Юраем Бланаром. Мы договорились в условиях жестких попыток внешнего вмешательства еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир. Также, мы подтвердили, что во всем можем рассчитывать друг на друга», – подчеркнул дипломат.

    Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что более 40 сотрудников полиции получили травмы, и как минимум 37 человек были задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких городах страны, среди которых – Нови-Сад, Белград, Лазаревац, Панчево и Кралево, передает РИА «Новости».

    Вучич сообщил, что участники беспорядков разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде. По его словам, в здании в момент нападения находились люди и протестующие могли «сжечь заживо» 300 человек. Под удар также попали сторонники Социалистической партии Сербии.

    13 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    13 августа 2025, 17:56 • Новости дня
    Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Глава ЕК фон дер Ляйен: Трамп и ЕС договорились поддерживать координацию по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она отметила, что разговор прошел вместе с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    В ходе беседы участники обменялись мнениями относительно предстоящего двустороннего саммита России и США на Аляске. «Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию», – написала фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что стороны «усилили общее понимание ситуации на Украине».

    Ранее Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 14:39 • Новости дня
    Трамп анонсировал переговоры с лидерами Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал очередной раунд переговоров с европейскими лидерами.

    «Я вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Они прекрасные люди, которые хотят достичь сделки», – отметил он в своем сообщении в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп не уточнил, когда именно состоятся эти переговоры и о какой именно сделке идет речь.

    Ранее Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    13 августа 2025, 15:30 • Новости дня
    Сторонники нейтралитета Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Движение «Единая нейтральная Грузия» в среду предложило параллельно с голосованием на местных выборах 4 октября провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Движение призвало правительство и правящую «Грузинскую мечту» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».

    В заявлении движения при этом напоминается, что для сохранения безвиза с Грузией Брюссель требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.

    «Нам прямо говорят, что без узаконивания ЛГБТ-пропаганды и без возобновления теневых денежных потоков на революции путь Грузии в Евросоюз закрыт», – отметили сторонники нейтралитета Грузии.

    По их словам, «неприемлема и опасна риторика правительства Грузии о подготовке страны к вступлению ЕС в 2030 году».

    Как считают в «Единой нейтральной Грузии», грузинская общественность «не желает интеграции с хаосом и развратом, политической и экономической нестабильностью».

    Сторонники нейтралитета уверены, что на плебисците большинство граждан выскажется против пути в ЕС.

    В 2017 году «Грузинская мечта» закрепила в Конституции Грузии путь в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Грузии заявил о радикальном падении доверия к Евросоюзу. Грузия заявила о падении привлекательности Евросоюза.

    13 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС не ожидают эффекта от разговора с Трампом перед Аляской

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют, сообщает Politico.

    Европейские лидеры выразили опасения, что их позиция не будет учтена в предстоящем разговоре с Дональдом Трампом по поводу саммита с Владимиром Путиным, передает Politico.

    По данным издания, консультации между США и европейскими странами по ситуации на Украине усилились после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным на прошлой неделе.

    В последние дни состоялись несколько телефонных переговоров и встреч советников по нацбезопасности, цель которых – координация позиций перед встречей на Аляске.

    Европейские чиновники отмечают, что активизация диалога с Вашингтоном – позитивный сигнал, но опасаются, что консультации могут оказаться формальностью. Один из европейских представителей заявил: «Главное – понять, будет ли это реальное обсуждение и приведет ли оно к учету наших позиций, или же речь пойдет лишь о вежливых словах без последствий».

    В Европе сохраняется настороженность из-за недавних заявлений Трампа о возможных «территориальных обменах» при поиске мира, что вызвало обеспокоенность относительно его позиции по итогам предстоящих переговоров с Путиным. Второй европейский представитель отметил, что из-за подобных инициатив растут опасения по поводу возможных уступок России и угрозы международному праву.

    В то же время администрация Трампа настаивает на необходимости прагматичного подхода со стороны Киева и подчеркивает, что любые решения будут приниматься с учетом возможностей Украины.

    Белый дом воздержался от комментариев об ожиданиях от среды, но подтвердил намерение информировать европейцев после встречи Трампа с Путиным.

    Напомним, Германия организует 13 августа онлайн-встречу по ситуации на Украине. Европейские представители проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до беседы с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    До этого лидеры Евросоюза и Британии опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность поддержать дипломатические усилия США по переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Политолог Андрей Быстрицкий заявил о заходе ЕС в тупик после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.

    14 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК назвала сроки принятия 19-го пакета санкций ЕС против России

    ЕК: ЕС хочет принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    «Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеюсь, мы сможем принять его в следующем месяце – это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем», – заявила Подеста.

    Она подчеркнула, что ЕС намерен и далее поддерживать антироссийские санкционные меры «в долгосрочной перспективе», передает РИА «Новости».

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Ранее ЕС ввел ограничения против еще 105 танкеров с российской нефтью. ЕС также запретил импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Санкции ЕС коснулись использования трубопроводов «Северный поток».

    14 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    ЕК: Трамп уведомит фон дер Ляйен об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проинформирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что, по ее мнению, разговор пройдет по телефону, однако точные сроки и формат еще не определены, передает РИА «Новости».

    Подеста отметила, что фон дер Ляйен находится в постоянном контакте с лидерами Европы и регулярно общается с Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что вопрос переговоров между лидерами США и России имеет для Европы особую важность.

    «Глава Еврокомиссии следит за всеми темами, которые имеют значение для Европы, и, конечно, это (переговоры лидеров США и России) очевидный вопрос, имеющий значение для Европы. Она находится в постоянном контакте с европейскими лидерами, (Владимиром) Зеленским, и буквально вчера у нее были телефонные переговоры с президентом Трампом. Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу. Я полагаю, что это будет телефонный разговор, но что касается времени, у меня нет подробностей», – сказала Подеста.

    Накануне фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и Трамп в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    Издание Politico писало, что европейские партнеры готовятся обсудить с президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но опасаются, что их мнение проигнорируют.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что Париж, Берлин и Лондон не заинтересованы в заключении мира на Украине, поэтому они будут делать все, чтобы надавить на Дональда Трампа и даже сорвать его поездку на Аляску.

    14 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    Орбан призвал Европу перестать демонизировать Путина
    Орбан призвал Европу перестать демонизировать Путина
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские страны не прекращают попытки саботировать мирные усилия российской стороны по украинскому конфликту, им следует прекратить демонизировать президента России Владимира Путина, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    «Вместо того чтобы вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры, они решают демонизировать президента России Владимира Путина», – заявил Орбан в X (бывший Twitter).

    Он добавил, что ЕС продолжает блокировать мирное урегулирование, что делает Европу бессильной и не дает возможности влиять на свою собственную судьбу.

    Также Орбан указал, что многие европейские лидеры цепляются за иллюзию того, что продолжение боевых действий приведет к «смене режима» в России.

    До этого Служба внешней разведки России (СВР) сообщала, что в Еврокомиссии задумались о возможной смене венгерского руководства из-за недовольства самостоятельной политикой Будапешта и блокировкой бюджета ЕС.

    Ранее Орбан заявлял, что Венгрия может развалить Украину за один день, отключив подачу электричества и газа, но не станет этого делать из-за невыгодности подобных действий для Будапешта.

    Экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что киевский режим критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества, потому Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель.

    15 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    Кнайсль: Лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Евросоюза не участвуют в переговорах по урегулированию украинского кризиса, несмотря на значительные вложения, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Европейские государства разочарованы своим отсутствием в процессе урегулирования ситуации на Украине, сказала Кнайсль в беседе с РИА «Новости».

    ЕС вложил значительные средства в поддержку киевского режима, но не имеет весомой роли в переговорах.

    «Европейцы разочарованы, потому что они много вложили в эту войну. Они хотят вложить еще больше, но у них нет роли (в переговорах)», – пояснила политик.

    Европейские страны в последний момент организовали онлайн-совещание, чтобы выразить свою позицию США, хотя в Вашингтоне о ней и так знают.

    Кнайсль подчеркнула, что конфликт на Украине во многом стал результатом действий стран ЕС и бывшего президента США Джо Байдена, однако сейчас европейские лидеры остаются в стороне, а их не воспринимают всерьез ни в России, ни в США.

    По словам эксперта, отсутствие четкой иерархии в Евросоюзе мешает единому представлению на возможных переговорах. Кнайсль отметила, что неясно, кто может говорить от имени ЕС: руководство Еврокомиссии, Париж, Берлин или другие.

    Ранее Кнайсль заявляла, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на переговорах с президентом США Дональдом Трампом могут повлечь юридические последствия.

    14 августа 2025, 10:52 • Новости дня
    Глава Минобороны Италии призвал Зеленского искать компромисс

    МО Италии: Киеву придется пойти на компромисс между справедливым и приемлемым

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский должен изменить задачи, поставленные три года назад, и искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Киевским властям придется искать компромисс между справедливым и приемлемым, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает ТАСС.

    По его словам, Владимир Зеленский, осознавая итоги трех лет конфликта, должен скорректировать изначальные задачи, поскольку получить желаемое в полном объеме уже невозможно.

    Министр отметил, что Евросоюз не оказывает влияния на переговорный процесс по Украине. Крозетто указал, что присутствие ЕС на саммите не гарантировало бы будущей безопасности. По его мнению, Евросоюз сейчас не может считаться государственной единицей и не обладает собственной внешней политикой.

    Кроме того, министр обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен олицетворяет преимущественно бюрократическую и валютную сторону объединения. Он подчеркнул, что отсутствие избранного народом лидера препятствует превращению Евросоюза в самостоятельного игрока, сопоставимого с США или Россией.

    Евросоюз настаивал на предоставлении Киеву «прочных и надежных гарантий безопасности».

    Напомним, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа назначили на 15 августа, по данным СМИ, они пройдут на военном объекте в Анкоридже на Аляске.

    Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрели, но Трамп пообещал позднее их проинформировать о результатах встречи.

    15 августа 2025, 13:56 • Новости дня
    CNN сообщил о тревоге лидеров ЕС перед встречей Путина и Трампа

    CNN: Европейские лидеры встревожены перед саммитом Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры будут внимательно и с тревогой наблюдать за саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоится в пятницу на Аляске, сообщает канал CNN.

    Эксперт Международного института стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис заявил CNN, что Европейские лидеры будут внимательно и с тревогой наблюдать за саммитом на Аляске, передает ТАСС.

    По словам эксперта, «ставки для европейских лидеров в преддверии саммита Трампа и его российского коллеги очень высоки». Он отметил, что «региональные законодатели будут следить издалека и с большой тревогой» за встречей двух лидеров.

    Ранее Европа провалила попытку помешать России и США договориться.

    Газета El Pais отметила нервозность европейских политиков накануне саммита России и США.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

